海外樓市｜澳洲禁外國人買現樓 兩類買家最受影響

澳洲政府日前宣布禁止外國投資者購買澳洲現樓，為期兩年。澳洲大選在即，政府鑑於國內房屋供不應求更帶動樓價不斷飆升，日前宣布從4月1日起的最少兩年，禁止外國投資者購買已落成的物業。有業內人士指，海外投資者一向都難以在澳洲購買二手物業，只可以投資樓花項目，因此影響其實不大；新政策受影響的買家，其實是沒有永居資格、卻持有臨時居留留學生簽證及工作簽證的外國人。 撰文︰Wendy全球樓行

澳洲最大反對黨、中間偏右的自由黨黨魁達頓(Peter Dutton)日前表示，近兩年澳洲物業落成量為25萬伙，全國建築審批數量創11年來新低，但近5年共批出約167萬移民，為了確保有限的住房數量不被留學生佔用，應由澳洲人優先居住，故須禁止海外投資者買入當地二手樓，為期兩年。

4月起禁兩年 持簽證留澳者影響大 與此同時，財長查默斯(Jim Chalmers)聯同房屋部長奧尼爾(Clare O’Neil)宣布，由今年4月1日至2027年3月31日，禁止外國投資者，當中包括外資公司和臨時逗留居民購買現有落成住宅，而這項限制將視乎情况再決定是否延長。 奧尼爾指禁令是「重要措施」，料能給予本土買家釋放出「數千套」寓所。她指2022年至2023年的財政年度，外國投資者購入了逾1,800個住宅物業。根據澳洲外國投資審批委員會(FIRB)的數據顯示，外國買家在2022年到2023年間，在當地購買5,360間住宅物業，總額達49億澳元(約242億港元)。

樓花不設限 所有流程可遙距完成 澳洲即將於今年5月舉行大選，然後選民對當地住屋問題的不滿情緒更達到歷史新高，解決房屋問題成為重中之重。業內人士指，最新的禁令並非全面禁止外國投資者購買澳洲住宅，他們仍可以投資新建樓花項目。他指，目前海外人士的買樓政策，如果投資新樓樓花只要是「地球人」有錢就可以買，即使有沒有任何澳洲簽證、人不在澳洲都沒關係，一切流程手續都可以遙距完成。 海外人士買二手樓一向困難重重 然而，海外人士購買二手物業則困難重重，如果沒有永居資格及公民身份，購買二手樓的條件十分苛刻。首先買家必須持有至少1年的澳洲臨時居住簽證，例如留學生簽證、工作簽證，或已申請永居及正持有過橋簽證等人士。其次購買的物業必須作為自住房屋，而且物業必須在簽證到期、離境前的3個月內賣出。另外，不論購買一手或二手物業都要先通過FIRB的審批。不過，在4月1日起，持有相關簽證的人士與海外人士一樣，都難以在澳洲當地買二手物業。

外國人買新樓 申請費印花稅提高 他又提醒，近年澳洲政府已提高海外人士購買新樓的入場門檻。由去年7月1日到今年6月30日期間，海外人士和臨時居民購買新樓價值在100萬澳元(約495萬港元)以下，要繳14,700澳元(約72,797港元)的申請費。另外，臨時居民購買100萬以下的二手樓，需要繳交44,100澳元(約21.8萬港元)的申請費。此外，還需要繳納州領地等級的附加印花稅8%至9%。