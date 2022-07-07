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2022-07-07 20:19:16

海外樓市｜澳洲避風港政策推出3個月 幾多人成功抵壘？

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海外樓市｜澳洲避風港政策推出3個月 幾多人成功抵壘？

澳洲政府於去年10月正式公布港人「避風港政策」，並於今年3月5日正式開放申請。(資料圖片)

香港近年移民浪潮不斷，其中推出避風港政策的澳洲，過去一年通過485臨時畢業生簽證(下稱485簽證)，申請居留的港人數量達到1,600人，在「Hong Kong stream」自今年35日開放以來，有約170人申請，並至少33人獲得永居簽證。

香港移澳人數近年急劇增加，澳洲內政部數據顯示，由20152016年的1,849人，及至20202021急增至4,312人，增幅1.3倍。由於獲批永居簽證的港人數量激增，令香港在獲批移民簽證來源地之中，由20192020年只排第23名，一舉躍進第8名，為6年來首次進入前十名。

35日開放申請 33人已獲永居

澳洲政府於去年10月正式公布港人「避風港政策」，並於今年35日正式開放申請，讓持485簽證或482臨時工作簽證(下稱482簽證)的港人，居留或持有簽證43年，可申請轉換「港版」189技術移民獨立簽證及191偏遠地區技術移民永久居留簽證，以取得永久居留權。

外媒消息指，在「Hong Kong stream」自今年35日開放申請的3個半月內，已有至少170人申請，並有至少33人獲得永居簽證。

相比482的工作簽證，需要有提名資格僱主願意提名及擔保，以讀書移民的門檻較低，只需先以500學生簽證留學澳洲，在畢業後申請485簽證，並居留一定年期，最快可6年入籍，故吸引不少港人申請。

海外樓市｜澳洲避風港政策推出3個月 幾多人成功抵壘？

有移民顧問指，今年移澳查詢量多兩成。(資料圖片)

去年度1600人申畢業生簽證移澳

澳洲內政部的最新報告指，20212022財政年度，即截至今年5月，已經有1,600宗港人通過485簽證申請居留的個案，相比20182019年度增加兩倍，其早在實2019年之前，每年來自香港的申請僅有500多名。

同時，自澳洲推出485簽證推出以來，每年獲該簽證的人數屢創新高，單是2020年度至2021年，獲批宗數逾3萬宗，佔整體簽證的逾五成。當然港人數量亦持續增加，在20212022年度錄得創新高的767人。

485簽證明年6月前 選科不受限

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，現時每月有大約100人諮詢移澳，去年大約1,200人。對比上一年每月大約只有約80位查詢量，增長25%，市場對移民澳洲資訊仍然十分渴求。他亦提醒，今年71日澳洲公布了新的政策，以往485簽證曾有一個限制，如果你在201111月前在澳洲曾經留學，就只能報讀職業清單上面的課程；現在澳洲放寬為曾經在當地留學也可以自由選擇學科，再沒有任何限制，但是這項政策的截止日期是2023年的630日，所以如果想自由選擇學科報讀的士人要注意。

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香港移澳人數近年急劇增加， 2020至2021多達4,312人。(資料圖片)

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