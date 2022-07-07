海外樓市｜澳洲避風港政策推出3個月 幾多人成功抵壘？

香港近年移民浪潮不斷，其中推出避風港政策的澳洲，過去一年通過485臨時畢業生簽證(下稱485簽證)，申請居留的港人數量達到1,600人，在「Hong Kong stream」自今年3月5日開放以來，有約170人申請，並至少33人獲得永居簽證。

香港移澳人數近年急劇增加，澳洲內政部數據顯示，由2015至2016年的1,849人，及至2020至2021急增至4,312人，增幅1.3倍。由於獲批永居簽證的港人數量激增，令香港在獲批移民簽證來源地之中，由2019至2020年只排第23名，一舉躍進第8名，為6年來首次進入前十名。

3 月 5 日開放申請 33 人已獲永居

澳洲政府於去年10月正式公布港人「避風港政策」，並於今年3月5日正式開放申請，讓持485簽證或482臨時工作簽證(下稱482簽證)的港人，居留或持有簽證4或3年，可申請轉換「港版」189技術移民獨立簽證及191偏遠地區技術移民永久居留簽證，以取得永久居留權。

外媒消息指，在「Hong Kong stream」自今年3月5日開放申請的3個半月內，已有至少170人申請，並有至少33人獲得永居簽證。

相比482的工作簽證，需要有提名資格僱主願意提名及擔保，以讀書移民的門檻較低，只需先以500學生簽證留學澳洲，在畢業後申請485簽證，並居留一定年期，最快可6年入籍，故吸引不少港人申請。