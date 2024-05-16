海外樓市｜用買車嘅價錢買間屋？日本3D打印屋 5百呎30萬有交易

正當大家為住屋問題傷腦筋時，日本有公司已利用3D打印技術，務求以最快速度、較平價錢建屋，甚至以ESG永續發展，利用可以循環再造及低碳物料，最快1日內建造安樂窩。有去年試推百呎細單位的日本3D打印房屋公司更表示，已售出6個球形單位。
建築期僅兩天 8月底銷售
去年在兵庫縣西宮市，有日本公司生產球形3D打印房屋「serendix10」，面積為10方米(約108方呎)，建築費用僅300萬日圓(約16.5萬港元)，由打印至落成只需23小時，成為城中熱話。今年再推出50方米(約538方呎)的 1LDK戶型的「serendix50」，建築期不用兩天時間。新屋型適合兩人家庭，將在今年8月底開始銷售，包括客廳、飯廳、廚房、浴室、衛生間等設施齊全，售價為550萬日圓(約30.3萬港元)。施工耗時44小時30分鐘完成，目前已經收到了6,000個諮詢。
Serendix執行長Hiroyasu Koma接受訪問時表示，舊式建屋方法用混凝土結構，鋼筋夾在混凝土之間，但最新的製造模式是帶有鋼柱的鋼框架與混凝土結構。最大區別在於牆身厚度超過30厘米，並採用日本最先進的抗震技術；加上具有雙層結構，在保溫性能上符合夏季和冬季溫差較大的歐洲隔熱標準。
晚年難獲租約 老人需求最大
他又指，日本的房屋貸款，以一般上班族置業而言，持續償還到期的平均年齡為73歲。他表示，收到最多查詢為60歲以上人士，且有一直持續上升的趨勢。因為「下流老人」預視到自己居住的出租屋可能無法續簽或獲得新租賃合約，故對該產品有一定需求，「畢竟用買車的價格，就可以買到新屋。」
球體模型的3D打印建屋設計由參與NASA火星移民計劃的建築師Masayuki Sono和Ostap Rudakevich共同研發，以及由來自日本、美國、荷蘭和中國的公司聯合設計，直徑3.3米，面積10方米，天花板高度4米。以球狀建築，除了通風，並能抵禦自然災害，可承受140 m/s的風速。同時其建造方法還被用於NASA搬遷到火星的項目，透過堆疊材料建造的3D打印機的優勢之一，是可以減省高昂成本。
天然材料混土壤 可重複使用
另一間位於熊本縣山鹿市的房屋製造商Lib Work亦於今年1月推出第一套3D列印房屋模型房屋。最值得注意是，迄今為止日本出現的3D列印房屋主要使用混凝土或砂漿，而Lib Work為當地首次嘗試在打印牆壁上使用天然材料的公司；由七成的土壤，再配上稻殼、稻草和石灰等其他天然材料以及水泥製成，再使用3D 打印技術建造。總裁兼代表董事Chikara Seguchi表示，由於房屋由自然資源製成，與傳統建築相比可以減少二氧化碳排放，並且重複使用，可以最大限度減少浪費。
他又指，熊本地震、新冠肺炎疫情，令小型個體戶住宅的需求迅速增加，加上建造日本房屋的木匠和其他工匠嚴重短缺，長期來看，在人口老齡化的背景下，這些小型個體戶住宅仍有一定需求。至於價格方面，他指因應耐久性和抗震性的監測問題，目前還仍未定價格。
撰文︰Wendy全球樓行