海外樓市｜用買車嘅價錢買間屋？日本3D打印屋 5百呎30萬有交易

正當大家為住屋問題傷腦筋時，日本有公司已利用3D打印技術，務求以最快速度、較平價錢建屋，甚至以ESG永續發展，利用可以循環再造及低碳物料，最快1日內建造安樂窩。有去年試推百呎細單位的日本3D打印房屋公司更表示，已售出6個球形單位。

建築期僅兩天 8 月底銷售

去年在兵庫縣西宮市，有日本公司生產球形3D打印房屋「serendix10」，面積為10方米(約108方呎)，建築費用僅300萬日圓(約16.5萬港元)，由打印至落成只需23小時，成為城中熱話。今年再推出50方米(約538方呎)的 1LDK戶型的「serendix50」，建築期不用兩天時間。新屋型適合兩人家庭，將在今年8月底開始銷售，包括客廳、飯廳、廚房、浴室、衛生間等設施齊全，售價為550萬日圓(約30.3萬港元)。施工耗時44小時30分鐘完成，目前已經收到了6,000個諮詢。

Serendix執行長Hiroyasu Koma接受訪問時表示，舊式建屋方法用混凝土結構，鋼筋夾在混凝土之間，但最新的製造模式是帶有鋼柱的鋼框架與混凝土結構。最大區別在於牆身厚度超過30厘米，並採用日本最先進的抗震技術；加上具有雙層結構，在保溫性能上符合夏季和冬季溫差較大的歐洲隔熱標準。