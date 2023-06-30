海外樓市｜碧桂園馬來西亞「森林城市」已售逾2萬伙 87萬港元入場(多圖)

海外樓市｜碧桂園馬來西亞「森林城市」已售逾2萬伙 87萬港元入場

今年為碧桂園集團(2007)開發「森林城市」七周年，項目坐落於馬來西亞柔佛州新山市，從2016年啟動迄今，居住及旅遊配套相繼落成，加上毗鄰新加坡，緊接新馬第二關口，其優越地理位置和有利海外人士的經濟優惠政策，目前累計建設房屋約2.6萬套，已售出超過2萬套，全部均已竣工並滿足交付條件，現逾八成完成交付。島上物業售價51萬馬幣起，折合港幣約87萬元，業主便可擁有永久產權，以及盡享森林城市自然生態和優質生活配套。 多款單位類型包括：高層洋房，涵蓋一房至四房單位；濱海別墅，擁有單棟/雙拼(相連別墅)/四拼(四間相連的「四字屋」)等產品；濱海空中豪宅，擁有360度海景，部分配備超大泳池。

贊助香港市民參加導賞團往當地參觀 碧桂園馬來西亞及新加坡區域總裁陳炳宏表示，在馬來西亞政府的支持下，「森林城市」由碧桂園聯同柔佛人民集團合力投資約1,000億美元打造一個佔地30平方公里、可容納數10萬人口，集綠色生態、科技智慧、多元文化於一身的一體化未來城市。目前已經完成填海面積約3平方公里，同時已建成平面綠化面積286萬方米，以及開發建築面積約400萬方米。「森林城市」特設工業化建築系統，支持森林城市以及周邊項目穩定、快速和可持續發展。 為進一步加深港人對「森林城市」項目的了解，將於今年下半年舉行研討會，並贊助對馬來西亞置業感興趣的香港市民參加導賞團，招待他們親身上島參觀。確實日期和報名方法將容後公布。