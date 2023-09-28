海外樓市｜磚頭熱情移英！港人英國物業總市值千億 最大海外投資者

香港人成為英國物業市場最大的海外投資者！英國推出BNO簽證計劃至今，已有逾15萬港人抵英，雖然英國樓價因全球加息環境而「牛皮」，然而港人投資「磚頭」的熱情仍隨著移民潮轉移至當地。有數據指，港人持有的英國房地產投資價值，估計達108億英鎊(約1,028億港元)，佔英國海外物業投資者的投資總額的七分之一。 英國2021年起出台BNO簽證計劃，截至今年6月底共有18.26萬人申請，並批出簽證有17.6萬宗，目前登陸英國的BNO簽證持有人共有逾15萬人。英國駐港澳總領事戴偉紳(Brian Davidson)早前曾表示，香港人移民英國政策至少延續至2025年。

海外樓市｜英樓價加息下受壓 倫敦逆向上揚 根據Zoopla最新樓價指數顯示，自2012年以來，英國樓價首次錄得下跌。本月樓價較去年9月下降0.5%，目前平均樓價為265,100英鎊(約252萬港元)，雖然現時錄得下跌跡象，但是根據英國土地註冊處的資料指，去年受香港移民歡迎的倫敦地區樓價上漲了約6%至8%。 英國地產代理商Benham & Reeves表示，在2020年1月至2021年8月期間，倫敦的香港業主數量增長了近10%，增長幅度最大的是在泰晤士河畔的京斯敦(Kingston)。另外，Benham & Reeves的8月報告指，海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊(約7,497億港元)，而香港業主則佔整體13.7%，為最大的海外投資者。相比第二位的新加坡，高出4.6個百分點。

海外樓市｜港人共持近 2.5 萬物業 拋離新加坡 Benham & Reeves引述英國土地註冊處資料並以國籍分類，數據顯示持有英格蘭和威爾斯物業中，港人擁有最具價值的房地產投資組合，共持有24,759伙物業，據市場估值達108億英鎊(約1,028億港元)，佔整體海外物業投資者總額七分之一。 至於新加坡則排名第二，擁有15,725伙物業，價值估計為72億英鎊(約684億港元)，佔比9.1%。美國位居第三，房屋價值估計為51億英鎊(約484億港元)，而阿聯酋和中國則估計為46億英鎊(約437億港元)和42億英鎊(約399億港元)，分別位列第四及五名。 另外，排第六位的馬來西亞業主，持有英國樓的市值估計為約40億英鎊(約380億港元)，第七位的科威特亦有約36億英鎊(約342億港元)、愛爾蘭有33億英鎊(約313億港元)、澳洲有31億英鎊(約294億港元)，以及沙地阿拉伯的31億英鎊(約294億港元)。