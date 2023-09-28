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地產
2023-09-28 21:15:11

海外樓市｜磚頭熱情移英！港人英國物業總市值千億 最大海外投資者

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海外樓市｜磚頭熱情移英！港人英國物業總市值千億 最大海外投資者

港人成為英國物業市場最大的海外投資者。(資料圖片)

香港人成為英國物業市場最大的海外投資者！英國推出BNO簽證計劃至今，已有逾15萬港人抵英，雖然英國樓價因全球加息環境而「牛皮」，然而港人投資「磚頭」的熱情仍隨著移民潮轉移至當地。有數據指，港人持有的英國房地產投資價值，估計達108億英鎊(1,028億港元)，佔英國海外物業投資者的投資總額的七分之一。

英國2021年起出台BNO簽證計劃，截至今年6月底共有18.26萬人申請，並批出簽證有17.6萬宗，目前登陸英國的BNO簽證持有人共有逾15萬人。英國駐港澳總領事戴偉紳(Brian Davidson)早前曾表示，香港人移民英國政策至少延續至2025年。

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海外樓市｜磚頭熱情移英！港人英國物業總市值千億 最大海外投資者

海外樓市｜英樓價加息下受壓 倫敦逆向上揚

根據Zoopla最新樓價指數顯示，自2012年以來，英國樓價首次錄得下跌。本月樓價較去年9月下降0.5%，目前平均樓價為265,100英鎊(252萬港元)，雖然現時錄得下跌跡象，但是根據英國土地註冊處的資料指，去年受香港移民歡迎的倫敦地區樓價上漲了約6%8%

英國地產代理商Benham & Reeves表示，在20201月至20218月期間，倫敦的香港業主數量增長了近10%，增長幅度最大的是在泰晤士河畔的京斯敦(Kingston)。另外，Benham & Reeves8月報告指，海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊(7,497億港元)，而香港業主則佔整體13.7%，為最大的海外投資者。相比第二位的新加坡，高出4.6個百分點。

海外樓市｜磚頭熱情移英！港人英國物業總市值千億 最大海外投資者

有數據指，海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊，而香港業主則佔整體13.7%。(資料圖片)

海外樓市｜港人共持近2.5萬物業 拋離新加坡

Benham & Reeves引述英國土地註冊處資料並以國籍分類，數據顯示持有英格蘭和威爾斯物業中，港人擁有最具價值的房地產投資組合，共持有24,759伙物業，據市場估值達108億英鎊(1,028億港元)，佔整體海外物業投資者總額七分之一。

至於新加坡則排名第二，擁有15,725伙物業，價值估計為72億英鎊(684億港元)，佔比9.1%。美國位居第三，房屋價值估計為51億英鎊(484億港元)，而阿聯酋和中國則估計為46億英鎊(437億港元)42億英鎊(399億港元)，分別位列第四及五名。

另外，排第六位的馬來西亞業主，持有英國樓的市值估計為約40億英鎊(380億港元)，第七位的科威特亦有約36億英鎊(342億港元)、愛爾蘭有33億英鎊(313億港元)、澳洲有31億英鎊(294億港元)，以及沙地阿拉伯的31億英鎊(294億港元)

海外樓市｜磚頭熱情移英！港人英國物業總市值千億 最大海外投資者

去年受香港移民歡迎的倫敦地區，樓價上漲了約6%至8%。(資料圖片)

海外樓市｜偏好落腳倫敦 出價較本地人快

不少港人沽港樓全家移英，不少有在當地置業打算，一般而言，有經濟能力的香港人都希望落腳倫敦，並在倫敦找到合適物業，主要由於普遍家長認為倫敦對小朋友教育有更好的發展。同時，選擇物業時希望該區有良好教育、良好社群及低犯罪率，為了買到理想的房屋，不少香港移民家庭會與當地人爭先競價，繼而推高英國樓價。另外，香港人投資物業時亦會提前部署及計劃，對房屋進行仔細的研究，甚至小朋友還未入學，趁年幼時便已買入，事前會做足準備，在出價及買入時比當地人更快地做出決定。

撰文︰Wendy全球樓行

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