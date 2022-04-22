海外樓市｜移加如何兩周提取MPF？

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香港移民潮從未間斷，英國、澳洲、加拿大為熱門地，香港機場離境大堂逼滿送機人潮，以「永久離港」申請提取強積金的人數及金額亦不斷攀升，去年涉及金額合共90.14億元，按年增加逾52%。有港人以救生艇方案移民加拿大，僅花約兩星期已取回逾6位數的強積金，並用作當地置業首期。(撰文︰Wendy全球樓行)

自2019年社會運動後，港人舉家移民潮絡繹不絕，而提取強積金離港亦成為指定動作。根據積金局最新數字顯示，去年第四季以「永久離港」為由提取強積金申請個案達8,700宗，相比去年第三季的9,300宗，略為下跌6.5%，涉及金額23.84億元，但綜觀全年計以「永久離港」提取強積金額合共90.14億元，按年大升逾52%。

去年共涉90億 兩年累飆近九成

至於2019年以「永久離港」提取強積金額合共48.45億元，相隔一年，在新冠肺炎疫情肆虐下，2020年涉及提取的金額仍按年上升逾22%，達59.3億元，及至2021年更升至90.14億元，兩年內急升逾86%。

去年6月以加拿大救生艇方案的Stream B打工移民並順利入境加拿大卡爾加利(Calgary)的港人阿昕及丈夫，今年2月以「永久離港」申請提取強積金，阿昕表示，在交齊所有文件後，大約兩星期便取回強積金。

離港前宣誓及整合戶口 省卻程序

她表示，在離港前已在香港民政事務署宣誓以及整合多個強積金戶口，故省去不少程序。如果已移民當地，可在積金局網站下載相關文件，並在加拿大當地找律師宣誓，以及由律師見證簽署相關證明文件，費用大約45加元(約283港元)，之爾後寄回香港，她指有朋友亦用同樣途徑，約兩星期便取回強積金。

她補充，除了積金局文件，亦要提供工作簽證(Open Work Permit)、單程機票、僱主聘用信、香港身份證、護照及加拿大住址證明等。

港人夫妻提取30萬 作上車首期

目前夫妻二人合共提取強積金約30萬元，阿昕興奮表示「本身無諗過有呢一筆錢，所以當係bonus」，目前已將該筆資金作為當地上車首期，目前已買入樓價約50萬加元(約313萬港元)的獨立平房(Bungalow)，佔地逾5,000方呎，屋內實用面積逾1,000方呎，並繳付兩成首期。

宣誓後以LOTR抵英 逾年無回覆

相比之下，移民英國以「永久離港」申請提取強積金卻遙遙無期，有不願意透露身份的港人，去年以過渡許可證LOTR(Leave Outside the Rules)抵達英國，在離港前已宣誓及遞交相關文件，過去一年一直向負責強積金戶口的經紀及去信積金局查詢但不果，日前再向經紀查詢，對方仍未有回覆。另一位移英港人表示，身邊有朋友很想移英，但是都需要「盤川」。工作多年，若夫婦二人可提取逾百萬元強積金，移英後生活可以「鬆動啲」。他亦指對政府來說，若有以十萬計港人一下子提取強積金，影響也不小。