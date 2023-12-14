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地產
2023-12-14 15:00:00

海外樓市｜移加港人變月光族！生活成本高 半年4萬人棄居加國

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海外樓市｜移加港人變月光族！生活成本高 半年4萬人棄居加國

加拿大推出港人救生艇計劃，令不少年輕港人透過打工或讀書移民當地。(資料圖片)

加拿大為不少港人移民熱點，早年因應港人救生艇計劃，令不少年輕港人透過打工(Stream B)或讀書(Stream A)移民當地。近日有報道指，當地移民趨勢出現逆向反轉，今年上半年有近4.2萬人離開；透過Stream B移民當地的港人則指，即使成為「月光族」，也「預咗捱1年，點都要拎到永久居留權」。

因應高息及高通脹率下，加拿大生活成本高昂、租房供不應求，有當地移民寧願選擇放棄定居。加拿大統計局(Statistics Canada)指，今年上半年約有4.2萬人離開加國，相較之下2022年離開人數為93,818人，2021年為85,927人。

海外樓市｜疫後離開人數漸增 港人「預咗捱1年」

移民權益倡議組織「加拿大公民研究所」(Institute for Canadian Citizenship)最近報告顯示，2019年離開加拿大的移民比例創下20年來新高後，數字在新冠肺炎疫情封城期間下降，但統計局最新數據顯示人數再次逐步提升。雖然4.2萬人離開只佔今年上半年移入人口26.3萬人的一小部分，但移出人數持續增加亦讓市場關注。

早前有報道指，有港人在加拿大日打3份工仍要成為「月光族」，甚至要屈居地下室，因而準備離開。現時居住在多倫多萬錦市、並以Stream B移民加拿大9個月的Candy表示，目前在當地從事文職工作，自己也是「月光族」，但早已「預咗」。她坦言，現時移民加拿大的成本比以往低，覺得自己「要捱1年」，等待取得永久居留資格之後，可以尋找更好薪酬待遇的工種。

海外樓市｜移加港人變月光族！生活成本高 半年4萬人棄居加國

加拿大統計局指，今年上半年約有4.2萬人離開加國。(資料圖片)

海外樓市｜港人月薪3千加元 租金佔收入逾40%

她希望日後可入籍加拿大，認為只要取得永居，便可以令企業更有信心聘請。她又指，當地企業普遍認為有永久居留資格者，就不用擔心其會隨時離開加拿大，工作上比較穩定，有利公司發展。

她指，現時月薪稅前約有3,000加元(17,244港元)，稅後約有2,500加元(14,370港元)，每天工作78小時，不算太繁忙，工作量較在港更輕省。她又指，每星期都會外出用餐一至兩次，覺得這個水平的薪金，以單身人士來說已經算是不錯，有正常的社交及娛樂，當然仍未能做到天天外出用餐，消費力仍不及香港，惟當地大部分人都自備膳食，故亦能融入當地文化。

目前與4個朋友合租複式Town House，四房月租共4,200加元(23,256港元)，每月租金佔其收入逾40%，至於膳食佔25%，加上交通及其他雜費，差不多月月清。但她指，自己樂觀面對，目前薪金可以負擔得起支出，加上亦認識了不香港朋友，互相有照應。

海外樓市｜移加港人變月光族！生活成本高 半年4萬人棄居加國

有港人在加拿大從事文職，月薪3千加元，惟支出高企要「月月清」。(資料圖片)

海外樓市｜認識新朋友互相支援 助盡早適應

Candy相信有人會選擇離開加拿大，放棄取得永久居留資格，身邊亦有朋友透過Stream B在加拿大工作了10個月，還有兩個月即可取得永久居留資格，但最終仍決定離開。雖然她覺得很可惜，但當事人認為加拿大生活並不適合他，最主要是無法適應當地的生活，尤其是冬天時最難受，在沒有朋友或正常社交下而抑鬱。她建議，港人移民後多認識新朋友盡快融入當地，彼此支援。

撰文︰Wendy全球樓行

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