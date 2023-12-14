海外樓市｜移加港人變月光族！生活成本高 半年4萬人棄居加國

加拿大為不少港人移民熱點，早年因應港人救生艇計劃，令不少年輕港人透過打工(Stream B)或讀書(Stream A)移民當地。近日有報道指，當地移民趨勢出現逆向反轉，今年上半年有近4.2萬人離開；透過Stream B移民當地的港人則指，即使成為「月光族」，也「預咗捱1年，點都要拎到永久居留權」。

因應高息及高通脹率下，加拿大生活成本高昂、租房供不應求，有當地移民寧願選擇放棄定居。加拿大統計局(Statistics Canada)指，今年上半年約有4.2萬人離開加國，相較之下2022年離開人數為93,818人，2021年為85,927人。

海外樓市｜疫後離開人數漸增 港人「預咗捱 1 年」

移民權益倡議組織「加拿大公民研究所」(Institute for Canadian Citizenship)最近報告顯示，2019年離開加拿大的移民比例創下20年來新高後，數字在新冠肺炎疫情封城期間下降，但統計局最新數據顯示人數再次逐步提升。雖然4.2萬人離開只佔今年上半年移入人口26.3萬人的一小部分，但移出人數持續增加亦讓市場關注。

早前有報道指，有港人在加拿大日打3份工仍要成為「月光族」，甚至要屈居地下室，因而準備離開。現時居住在多倫多萬錦市、並以Stream B移民加拿大9個月的Candy表示，目前在當地從事文職工作，自己也是「月光族」，但早已「預咗」。她坦言，現時移民加拿大的成本比以往低，覺得自己「要捱1年」，等待取得永久居留資格之後，可以尋找更好薪酬待遇的工種。