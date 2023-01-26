海外樓市｜移加置業不得不知的6大成本！

加拿大近年推出被稱「港人救生艇」的讀書移民(Stream A)及打工移民(Stream B)計劃，吸引一眾港人低門檻移加。(資料圖片)

加拿大為港人移民熱門國家，近年推出被稱「港人救生艇」的讀書移民(Stream A)及打工移民(Stream B)計劃，吸引一眾港人透過低門檻方案移加，然而近不少人對當地置業、尤其禁止海外人士購買住宅政策的影響感到困惑。今期就拆解當中6個不得不知的移加置業6大成本。

早前安大略省(Ontario)政府宣布，自去年10月25日起，海外買家印花稅上調至25%，為加拿大各大省份中最高。其實早在去年3月安省已將海外買家印花稅由15%提高至20%，與卑詩省(British Columbia)看齊，及至10月為打擊海外投資者再上調5個百分點。同時今年1月1日起，加拿大落實法案，禁止海外買家購買住宅兩年。

海外印花稅有豁免

然而，海外買家印花稅亦有豁免條款，只要由臨時居民身份轉換永居身份即可退稅。換言之，以Stream A及B來加拿大讀書或打工1年，轉換永居身份後便可退稅。有業內人士指，海外買家只佔整個加拿大樓市少於5%，大部分均持有該國護照或臨時居民身份，將來亦計劃永居。

需繳付土地轉讓稅

不過在加拿大置業的確有一定成本。簡略概述一下，當地置業沒有從價印花稅，一般而言需繳付土地轉讓稅(Land Transfer Tax)，以卑詩省為例，首20萬加元(約116萬港元)為1%，超過20萬至200萬加元為2%，超過200萬至300萬加元為3%，超過300萬加元為5%。