海外樓市｜移台留意「3紅線1傾向」 呢個簽證或較易達陣！

台灣過去一直是港人的移民熱點，然而不少港人以600萬新台幣(約152.7萬港元)投資移民台灣後，卻面對「可居留，不可定居」的困局，在拒批定居證(身份證)下，有部分港人或打算「二次移民」其他國家，不過仍無阻部分港人繼續移民台灣的打算。有業內人士指，除投資移民，移台亦可選揀最低200萬新台幣(約50.9萬港元)的「創業家移民」，因為較可量化對台灣的實際貢獻，更有利日後落戶。 根據台灣內政部移民署統計，2019年來台居留港人有5,858人、定居1,474人；2020年居留10,813人、定居1,576人；2021年居留11,173人、定居1,685人。一般而言，在台灣居留滿1年後可申請定居證，然而數據反映申請移民台灣的人數不斷增加，但是獲得定居證的數目卻沒有相應提高。反之，近年港人拒批定居證的情況日益嚴重。 目前最低600萬新台幣的「投資移民」方案，申請者除了要在當地聘請兩名台籍員工外，另外需要開設實體店經營，最少營運3年，此外在申請移民計劃書上，所填寫的預期每年營業額要達標。

內地出生 任職機構 年齡均有影響 Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，早年移民台灣的港人只有數百宗，在審批時不會太嚴格，但現時已逾萬宗，審查只會愈趨嚴謹。他指，不論任何投資移民方案，若要成功移民台灣緊記「三條紅線，一個傾向」。 第一條紅線通常被很多人忽略，就是申請者是否內地出生，惟即使內地出生，只要是1997年前已來港，尤其是七十或八十年代透過抵壘政策來港者，早已歸化成為「香港人」，申請移民台灣時，在政治背景審查方面，仍屬於較低風險的一群。 第二條紅線是申請者是否在政府部門或中資機構工作，而且「職位愈高愈危險」。台灣為防止政治卧底滲透當地，故對此背景審查十分緊張，在移民台灣第一步評估，宜找台灣移民律師進行風險評估。 第三條紅線則是年齡問題，如果申請者已超過60歲，在台灣已經進入準備退休年齡，相對上對當地貢獻較少，則並非台灣想吸納的對象，目前年紀較大的申請者以600萬新台幣投資移民方案，部分出現「押件」(暫時擱置)情況。