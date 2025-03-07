海外樓市｜移台門檻收緊 業界：篩走無意留下的人

台灣是其中一個港人移居熱門地點，然而近年當地一再收緊政策，近日傳出台灣政府擬將港人居留滿1年可申請定居規定改為4年，令不少港人打算二次移居其他國家。有業內人士指，由於台灣政府想篩走「只想拎福利，而不想長期居留」的香港人，故將年期延長。

港人移居台灣人數兩年縮四成

台灣內政部移民署統計資料顯示，自2019年爆發「修例風波」，到台居留港人有5,858人、定居1,474人。2020年申請居留人數按年急升逾80%至10,813 人、定居則是1,576人。2021年移居台灣人數持續上升，居留升至11,173 人、定居1,685人。然而及2022年申請人數卻出現逆轉下降的趨勢，居留人數按年下跌約20%，為8,945人、定居1,296人。2023年居留人數再跌至6,626人，定居1,432人，兩年縮四成。

在此期間，當局已逐漸收緊投資移民的門檻，由以往只須在台投資經營1年，改為要求持續投資並營運至少3年，並須設有實體辦公處所和聘任兩名以上台灣員工。

另外，有不少媒體報道港人在台申請身份困難，等候逾2、3年仍無法取得定居資格。近年，定居台灣的港人數量亦維持在一定水平。據移民署的統計數據，去年取得合法居留權的香港人數量為5,368人，較2021年大幅減少超過一半(見表)。