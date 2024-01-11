海外樓市｜移民熱抗息魔！澳洲樓市年彈8% 有個城市飆15%！

過去一年環球利率不斷攀升，令按揭借貸成本抽升，香港樓市去年「跌唔停」，差估署私人住宅樓價指數跌至6年多以來新低。然而不少移民熱點的樓價去年卻在高息下企硬，除英國外，澳洲去年地產市場表現強勁，全年升幅8.1%，其中珀斯(Perth)樓價更是按年飆升15.2%。

澳洲在去年6月和11月兩次大手加息，加上生活成本持續上升，令生活負擔日增，再加上消費者信心低迷，仍然無阻樓市逆向衝高。CoreLogic的全國房屋價值指數(HVI)顯示，澳洲樓價去年按年漲8.1%，與2022年全年跌4.9%相比，樓市出現逆轉，但卻遠低於2021年全年24.5%的升幅。

海外樓市｜珀斯年漲 15% 悉尼升 11%

自去年5月以來，珀斯、阿德萊德(Adelaide)和布里斯班(Brisbane)樓價「追落後」，平均每月上漲逾1%，三大城市相對於墨爾本和悉尼，住屋負擔壓力較輕。其中珀斯年度樓價升幅最顯著，過去一年飆15.2%，平均樓價660,754澳元(約346萬港元)；阿德萊德年度樓價漲8.8%，平均樓價升至711,604澳元(約373萬港元)；布里斯班樓價升幅13.1%，平均樓價787,217澳元(約413萬港元)。

不過，墨爾本和悉尼兩大城市的樓價卻自6月加息後，上升速度大幅放緩，墨爾本樓價11月和12月期間更錄下跌。全年計算，墨爾本樓價漲3.5%，平均樓價升至780,457澳元(約409萬港元)；悉尼樓價升11.1%，平均樓價升至1,128,322澳元(約591萬港元)。