海外樓市｜移英熱點破產！拆解諾丁漢伯明翰樓市價位

伯明翰在英格蘭及威爾斯共105個郵遞區的樓價最便宜排行榜中，排第40位。(網上圖片)

英國諾丁漢(Nottingham)市議會因財政預算無法達致收支平衡，將超支2,300萬英鎊(約2.2億港元)，因而宣布破產，為繼斯勞(Slough)、克羅伊登(Croydon)和伯明翰(Birmingham)後，近年第四個宣布破產的城市。位於英格蘭中部城市的諾丁漢及西密德蘭區的伯明翰是不少港人移英的落腳點，前者是英格蘭和威爾斯共105個郵遞區號中，樓價排行第29位最便宜地區，至於全英第二大城市伯明翰則排行第40位。

海外樓市｜整體樓價跌 1.2% 買家議價力增

英國地產代理平台Zoopla公布，11月份最新數據顯示過去12個月，當地整體樓價平均跌1.2%，至26.46萬英鎊(約262萬港元)，目前買家議價能力高，平均議價折扣為5年來最高、即5.5%，相當於1.8萬英鎊(約17.8萬港元)。

正當大家覺得香港樓市不斷尋底、重回2015年樓價時，英國樓市亦不遑多讓，蒸發近3年升幅，英國樓(僅包括英格蘭及威爾斯地區)平均價格按年挫13.2%。事實上，受惠於2019年起大量港人移英、英國政府寬免印花稅，以及幫助首置買家政策等因素的瘋狂催谷下，物業平均樓價由2019年的35.8萬英鎊(約351萬港元)拾級而上。及至2022年升逾12%，至40.2萬英鎊(約395萬港元)後見頂回落(見圖表)，踏入今年則因應通脹及高息環境下，平均樓價最新報34.9萬英鎊(約345萬港元)，重返3年前水平。