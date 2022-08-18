海外樓市｜美加驗樓大不同！詹Sir教路：注意3樣嘢

加拿大的大屋不少都是以開放式廚房為主，並普遍不設耐火牆。

近年不少香港人移民，驗樓師詹濟南(詹Sir)近期亦獲邀到海外驗樓，開拓加拿大、英國等市場。談到海外與香港的物業驗樓時注意事項的分別，詹Sir指，美加與香港在保暖、防火、防水等方面均大不同。

早前前往加拿大多倫多驗樓的詹Sir指，香港移民當地及置業，最大的不同是加拿大的物業很注重保溫。由於當地冬天下雪，十分寒冷，物業可以保溫才是重中之重，外牆已有包層(cladding wall)，例如木板、石膏板，不用上批盪，即使牆身有瓦片都是黏貼在石膏板上。

恆溫靠空隙牆 提防不可負重

在牆身與牆身之間，有空隙牆(cavity wall)，當然建築成本會大增一倍，但是十分保溫，可以「隔冷、隔熱」因為有這個空隙，室內氣溫可以恆溫，例如遇上逾40度的熱浪，外面炎熱的氣溫因有cavity wall阻礙，不會走入屋內，所以屋內氣溫會較屋外低。同樣地如果在冬天，冷空氣亦難以進入屋內，可以保持溫暖，當然安裝boiler(鍋爐)令室內恆溫，在當地亦是十分普遍。

但是加拿大間隔用的石膏板不可以負重做吊櫃，相比香港的結構石屎牆、石屎磚牆以及石膏磚，可以向上無限延伸做吊櫃、組合櫃等，詹Sir笑指，「香港啲樓豆腐潤咁細，先要用盡每一寸空間，加拿大大把地方做儲物」。