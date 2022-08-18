海外樓市｜美加驗樓大不同！詹Sir教路：注意3樣嘢

近年不少香港人移民，驗樓師詹濟南(詹Sir)近期亦獲邀到海外驗樓，開拓加拿大、英國等市場。談到海外與香港的物業驗樓時注意事項的分別，詹Sir指，美加與香港在保暖、防火、防水等方面均大不同。
早前前往加拿大多倫多驗樓的詹Sir指，香港移民當地及置業，最大的不同是加拿大的物業很注重保溫。由於當地冬天下雪，十分寒冷，物業可以保溫才是重中之重，外牆已有包層(cladding wall)，例如木板、石膏板，不用上批盪，即使牆身有瓦片都是黏貼在石膏板上。
恆溫靠空隙牆 提防不可負重
在牆身與牆身之間，有空隙牆(cavity wall)，當然建築成本會大增一倍，但是十分保溫，可以「隔冷、隔熱」因為有這個空隙，室內氣溫可以恆溫，例如遇上逾40度的熱浪，外面炎熱的氣溫因有cavity wall阻礙，不會走入屋內，所以屋內氣溫會較屋外低。同樣地如果在冬天，冷空氣亦難以進入屋內，可以保持溫暖，當然安裝boiler(鍋爐)令室內恆溫，在當地亦是十分普遍。
但是加拿大間隔用的石膏板不可以負重做吊櫃，相比香港的結構石屎牆、石屎磚牆以及石膏磚，可以向上無限延伸做吊櫃、組合櫃等，詹Sir笑指，「香港啲樓豆腐潤咁細，先要用盡每一寸空間，加拿大大把地方做儲物」。
地牢最易漏水 留意牆身顏色
香港很緊張漏水問題，他指北美地區的物業在磚牆下有排水口，如遇上雨水，都會通過排水口流走，加上瓦片底下有多層防水物料，所以漏水問題不大，另外屋頂是十分陡峭的「金字頂」，落雪的時候，可以「卸走」積雪。但是若屋頂的邊皮，出現擘口(即小裂縫)，即是防水老化，需要維修。
最容易漏水的地方是地牢，因為低於地面，挖出來的空間，由於四面都是牆壁，如果下雨的話，雨水透過泥土滲入四面牆壁，就會出現滲水，牆身會出現泥土色的水漬。
不設耐火牆 家具宜選低煙物料
另外，還有防火問題，加拿大的大屋不少都是以開放式廚房為主，他在當地驗一間 8,000方呎的大屋，亦不設耐火牆，他說在當地很普遍，只要廚房範圍沒有燃料也難以燃燒，由於香港的物業密度高，樓層之間的磚牆需有兩小時的耐火，加拿大則沒有。
加拿大房屋密度不及香港高，發生火警未必會波及鄰舍，即使是高樓大廈亦不及香港樓層樓多。香港對防火程度十分高，住宅一個灑水頭，可覆蓋3米乘3米。他指，反而煙霧對破壞人體的健康程度比火警更大，建議港人選購家具及床褥應留意使用低煙無毒物料。
退休寧移居不移民 鍾情東南亞
當被問及會否移民，詹Sir笑言，外國有一個很好的居住環境，但退休後只想留在香港，早年曾在美國新澤西州居住過一段日子，他表示，當地冬天天氣很冷，日子比較沉悶，「無乜嘢做」。在香港「起碼落街可以食到魚蛋粉，喺茶餐廳搵人吹水，日子易過啲，就算買日用品都不用一箱箱入貨，搬餐死。」他指寧願享受移居生活，在東南亞國家旅居更為寫意。