熱門搜尋:
太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 天氣 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 施政報告2024 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
地產
2023-09-07 20:17:19

海外樓市｜老華僑教路！泰國置業投資 如何揀啱值租地段？

分享：
海外樓市｜老華僑教路！泰國置業投資 如何揀啱值租地段？

今年曼谷新盤公寓落成量已差不多恢復至疫情前的水平。(資料圖片)

泰國為不少港人退休移民的選擇，新冠肺炎疫情過後，再新增一批在泰國置業後在家工作的港人。不過，該國過去一手樓出現不少問題，包括爛尾及貨不對辦等。有在泰國居住逾二十年的香港老華僑指，在當地置業投資要選對區域，尤其要留意海外專業社群聚居的地段，否則「幾平都無人理()」。

泰國樓市｜新盤租金高二手20% 當地上班族難負擔

根據世邦魏仕數據顯示，今年曼谷新盤公寓落成量為5.7萬伙，較去年只是輕微上升，但相比2021年約2萬宗，則大升185%，差不多恢復至疫情前的水平。然而，新盤定價往往較二手物業高20%。根據搜索引擎Numbeo數據顯示，當地人每月平均收入約為5,061港元，但租住市中心一房單位平均需要約5,774港元。一般上班族無法負擔市中心的租金，如購買的新盤區域並不是海外專業人士居住地區，絕大部分都會空置收場，無法出租。

過去不少泰國發展商在香港舉辦展覽會，通常以新盤附近未來將有BTS站新落成、交通十分便利為招徠。但是，假如附近沒有海外專業人士社群，即使交通便利，以本地勞工的消費力，仍然無法承擔新盤租金。

海外樓市｜老華僑教路！泰國置業投資 如何揀啱值租地段？

泰國一般當地上班族無法負擔市中心的租金，如購買的新盤區域並不是海外專業人士居住地區，絕大部分都會空置收場。(資料圖片)

泰國樓市｜日本人聚集「日本街」 港人愛曼谷東區

本身為泰國物業投資者、香港老華僑陳先生表示，如想購買「好物業」必須了解整個社區環境，例如Sukhumvit大道的26巷後，為當地有名的「日本街」，90%的日本人都住在附近，尤其是Emporium曼谷商場一帶。至於香港人的社區主要集中在曼谷的東區，由四面佛乘搭Sky TrainSukhumvit Line向東面行走，第五個站後，便陸續有香港人聚居。他指，「揀啱地區是唔憂租，揀錯幾平都無人理，如同倒錢落海」。

海外樓市｜老華僑教路！泰國置業投資 如何揀啱值租地段？

數據顯示，泰國人平均收入約為5,061港元，但租住市中心一房單位平均需要約5,774港元。(資料圖片)

泰國樓市｜海外專業社群消費力高 聚居地樓價旺

香港人聚集的地區，新盤的入住率大概六至七成，亦有入住率近90%，主要取決於社區環境配套，但是社群聚集更為重要。陳先生解釋，Sukhumvit Road相當於香港的「皇后大道中」，橫跨整個曼谷市中心，在該區用1萬港元可以租到三房兩廳，以及擁有豪華會所的公寓，並且是5年樓齡以下的半新樓。相比之下，香港只可以租住市區劏房，或是郊區二手舊樓。另外，泰國在飲食及交通費用上只是香港的一半價錢，因此深受年輕家庭歡迎，加上大多數為外國公司工作，又有同鄉照應，具有一定消費力。

至於何以會出現相同種族的人聚居一起？他指部分國際公司在曼谷開設分公司、並為海外員工在當地租住宿舍時，都會經當地經紀安排。由於租務申請審批要通過不少複雜的流程，服務大公司的租賃經紀大多數是「老人尋舊路」，通常會安排租住同一個區域，因為公司一直租住該區，比較容易完成交易。如果要推銷新社區，不少經紀要重新製作新的建議書，因而索性做舊區。所以該社區只會聚集愈來愈多人，形成樓價出現「愈淡的愈淡，愈旺的愈旺」情況。

撰文︰Wendy全球樓行

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受