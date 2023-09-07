海外樓市｜老華僑教路！泰國置業投資 如何揀啱值租地段？

今年曼谷新盤公寓落成量已差不多恢復至疫情前的水平。(資料圖片)

泰國為不少港人退休移民的選擇，新冠肺炎疫情過後，再新增一批在泰國置業後在家工作的港人。不過，該國過去一手樓出現不少問題，包括爛尾及貨不對辦等。有在泰國居住逾二十年的香港老華僑指，在當地置業投資要選對區域，尤其要留意海外專業社群聚居的地段，否則「幾平都無人理(租)」。

泰國樓市｜新盤租金高二手 20% 當地上班族難負擔

根據世邦魏仕數據顯示，今年曼谷新盤公寓落成量為5.7萬伙，較去年只是輕微上升，但相比2021年約2萬宗，則大升185%，差不多恢復至疫情前的水平。然而，新盤定價往往較二手物業高20%。根據搜索引擎Numbeo數據顯示，當地人每月平均收入約為5,061港元，但租住市中心一房單位平均需要約5,774港元。一般上班族無法負擔市中心的租金，如購買的新盤區域並不是海外專業人士居住地區，絕大部分都會空置收場，無法出租。

過去不少泰國發展商在香港舉辦展覽會，通常以新盤附近未來將有BTS站新落成、交通十分便利為招徠。但是，假如附近沒有海外專業人士社群，即使交通便利，以本地勞工的消費力，仍然無法承擔新盤租金。