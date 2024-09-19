海外樓市｜英國人都迷信！門牌號碼影響樓價 不幸數字要賣平幾多？

在華人社區買樓，除了注重投資回報、交通配套及風水格局，亦會避開不吉利的數字，例如4、14、24等。然而，即使西方國家亦有大同小異想法，尤其「13」這個數字，傳統上被稱為「不幸13號」(unlucky 13)，對樓價有直接影響。但凡門牌號碼為「13」，平均叫價比市價低約5,000英鎊(約51,654港元)，而全年最不幸的一天則是星期五的13號，俗稱「黑色星期五」，當天是亦是買家避開搬屋及置業的日子。英國房地產網站Rightmove統計公布，最貴與最平門牌號碼相差逾10%。

13 不祥 黑色星期五最運滯 西方人恐懼「不幸13號」的原因眾說紛紜，其中一個典故來自《聖經》中出賣耶穌的猶大，最終令耶穌被釘十字架，他被認為是第13位參加最後晚餐的人。另一個聖經典故是亞當及夏娃之子該隱，在13日的星期五殺死了其親兄弟亞伯。北歐神話中，眾神晚餐被第13位客人「邪神」洛基破壞，導致世界陷入黑暗。至於全年最不幸的一天，則是西方稱為「paraskevidekatriaphobia」的「黑色星期五」，每年至少出現一次，今年更出現了兩次，分別為剛過去的9月13日及今年12月13日。

門牌 13 物業平均低水 5 萬 在網上放盤不難發現門牌數字為「13」樓價較為低水。Rightmove為英國超過1,000萬套物業門牌分別由1至100號的房屋進行估值，發現門牌編號為13的房屋，平均估值為358,618英鎊(約370萬港元)，對比平均同類型樓價估值低約5,000英鎊(約51,654港元)。 最貴「 1 號」 高不幸門牌 40 萬 根據Rightmove數據，英國最貴門牌號碼為「1號」平均估值為397,632英鎊(約411萬港元)，相比最平的「不幸13號」的358,618英鎊(約370萬港元)貴39,014英鎊(約40萬港元)。至於十大門牌最貴排名，第二名依順序排列為「2號」，平均估值為390,630英鎊(約404萬港元)；第三名為「3號」，平均估值為378,807英鎊(約391萬港元)。