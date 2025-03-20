海外樓市｜英國奇案！騙徒冒認業主賣樓 產權糾紛擾攘4年 教你一招防中伏！

港人移民英國後投資當地物業已是新常態，但亦要提防墮入陷阱。近日英國有業主在北威爾斯工作期間被盜用身份，物業被非法出售，經過近4年的法律訴訟才成功取回物業擁有權。有業內人士懷疑事件乃熟人所為，為確保權益，建議業主可事先在屋契上訂立條款，例如需要業主親身簽署買賣文件。

近日英國媒體報道指，英國一名牧師Mike Hall於2021年在北威爾斯工作時，收到鄰居報警指，有人入侵其物業。當Hall回到盧頓(Luton)家中時，發現有「新主人」正在進行建築工程，感到十分震驚。他指，曾嘗試用鑰匙開前門，但是無法開門，之後更發現物業內的的家具及個人物品被全部搬走了。

法律訴訟兩年 再需時勒令租客搬離

事後，Mike Hall發現有人盜用其身份，以13.1萬英鎊(約132萬港元)的價格將物業賣走，騙徒更盜取其駕駛執照，偽造身份證明，並以其名義開設銀行帳戶收取物業收益。其中更有一段電話錄音，指一名自稱是Hall的男子，指示律師出售房屋的，最終完成了土地註冊處的產權轉移。經過長時間的法律訴訟，兩年後Hall重新獲得物業擁有權。