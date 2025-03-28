海外樓市｜英國拍賣盤最平僅1萬鎊 執平貨須有一條件

近日有不少英國拍賣網站出現1萬英鎊至3萬英鎊的放盤，由於低至10萬港元就可以購入一間物業，價錢極平，吸引不少人入市。有業內人士表示，物業或或隱藏結構性問題，價錢「愈平愈見鬼」，不過如果有裝修團隊的專業投資者，分分鐘可以「執平貨」出租。

撰文：Wendy全球樓市 內櫳破舊一樓公寓 底價折讓83% 根據網站顯示，其中一間開價1萬英鎊(約10萬港元)的拍賣物業，位於南約克郡的金斯威(Kingsway)，屬於租賃業權的獨立式一樓公寓( Self-Contained First Floor Flat)。 物業鄰近Thurnscoe、Goldthorpe火車站及鳳凰公園(Phoenix Park Thurnscoe)，交通尚算方便。物業設有兩間睡房、獨立廚房、廁所，然而內櫳比較破舊，至於EPC能源評級為D。

由於物業是租賃業權，其租賃期限為125年，自2006年6月30日起計算，目前還剩下大約106年。 上手業主2005年以5.6萬英鎊(約56萬港元)買入。目前該區同類型物業在2023年以5.9萬英鎊(約59萬港元)成交，即目前底價折讓83%。

永久業權獨立洋房 開價2萬英鎊 另一間拍賣盤位於英格蘭坎布里亞郡西海岸港口城市沃金頓(Workington)，屬永久業權獨立洋房(Detached Bungalow)，設一間睡房、獨立廚房、廁所，開價2萬英鎊(約20萬港元)，物業鄰近沃金頓鎮中心及沃金頓火車站等。 相比其他破爛拍賣盤，該物業質素不錯，而且成交尚算活躍，由1997年的成交為21,950英鎊(約22萬港元)，2007年升至6.5萬英鎊(約65萬港元)，2009年7.5萬英鎊(約75萬港元)，及至2014年升至76,700萬英鎊(約77萬港元)，現時叫價2萬英鎊，重回1997年樓價。不過今次物業開價平的最大原因是EPC能源評級為E，報告顯示牆壁的建築物料無隔熱層，而且屋頂傾斜，意味買家要花一大筆費用改裝及改善能源評級。

聯排屋租賃期剩餘39年 每年地租60鎊 第三間放盤開價為2.5萬英鎊(約25萬港元)，位於英格蘭東北部的泰恩威爾郡 (Tyne And Wear)，屬於租賃業權的雙層複式的聯排屋(Terrace House)，設有兩間睡房、客廳、飯廳、獨立廚房及廁所，同時物業鄰近赫本鎮中心和赫本地鐵站。由於是租賃業權，其租賃期限為149年，自1915年11月1日起計算，目前還剩下大約39年，地租則為每年60英鎊，且有不斷上漲的趨勢。目前EPC能源評級為D。 結構存隱憂難承造按揭 投資初哥勿沾手 以上3間放盤看似價錢很筍，英匯英國物業顧問葉桃樂表示，拍賣行為求盡快出售，大多數買家須在短時間內準備大量現金購入。他又指這類型的單位，結構或有問題，需要一定的知識門檻，物業或未能通過貸款人調查(Lender Survey)，無法承造按揭，如沒有相關的裝修團隊人脈，難以成事。

他又指，拍賣行通常要求買家繳付大約係7,000至8,000英鎊不等的訂金，如果無法完成成交，即被「殺訂」。不過英國有不少印度裔的投資者專透過拍賣行「執平貨，執靚再放租」。他表示，如果樓價2萬英鎊再加3萬英鎊裝修費，之後放租800英鎊，租金回報有17至18厘，為不錯的投資。但前提是有相熟的裝修團隊，並非投資初哥可以沾手。