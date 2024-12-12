海外樓市｜英國樓價明年看升4% 成交量或增半成

有數據預計，及至今年年底英國樓價或上升2%，而明年全國平均樓價將有望上漲4%。(資料圖片)

隨著英國減息，當地樓市迎來曙光，加上明年4月1日的新印花稅措施落實，不少買家趕在落閘前上車，或帶動整體成交量。有數據預計，及至今年年底英國樓價或上升2%，而明年全國平均樓價將有望上漲4%，成交量更會進一步攀升5%至115萬伙。

Zoopla數據顯示，截至2024年10月，英國平均樓價為267,200英鎊(約265萬港元)，按年升1%，當中聯排屋(Terraced houses)更按年漲2.1%。如計及通脹，樓價已上升1.5%。Zoopla預計及至今年年底，英國平均樓價或將升2%。

中介平均放盤量 10 年最高

而另一房地產網站Rightmove預計，明年全國平均樓價將上漲4%，亦為2021年以來最大的樓價增長預測，報告又指每個房地產中介公司平均放盤量為10年來的最高水平，目前置業需求依然強勁，供應量增加亦為買家提供更多選擇。