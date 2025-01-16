海外樓市｜英國樓市最強海外買家！香港佔比13.7%稱冠

過去4年移民英國港人逾21萬人，而港人投資英國「磚頭」熱情同樣熾熱。英國樓市正逐漸復甦之際，有數據指，2024年港人持有英國房地產近2.6萬伙，為整體海外賣家中佔比13.7%，仍是英國物業最大海外投資者，較第二位僅佔8.2%的新加坡，高出5.5個百分比。

據Zoopla最新去年12月份的樓價指數顯示，隨利率下調，大量買家和賣家重返房地產市場，目前英國平均樓價為267,500英鎊(約254萬港元)，按年上升1.9%；並預計今年英國平均樓價將上漲2.5%。

去年成交量成交額齊飆三成

由於放盤量增加，買家選擇相應增加令去年銷售表現強勁，去年首11個月，平均每位經紀人每月達成6.1宗銷售，為自2021年新冠肺炎疫情爆發以來的最高水平。由於英國二手物業成交期長達半年，預計大量交易於2025年上半年完成，去年成交數量按年增加27%，總成交物業價值增30%，達1,120億英鎊(約10,645億港元)，為2020年後最高。