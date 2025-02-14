海外樓市｜英國樓市開局佳 物業成交漲12% 首置客趕免稅尾班車

英國樓市迎3年來最強勁開局！數據指，即使英國按揭利率仍屬高水平，但不少買家想趕及在4月1日印花稅改革生效前置業，令上月的物業成交量按年急升12%，而且放盤數量更比一年前增加10%，延續2024年的交投升勢。撰文︰Wendy全球樓行 英國大型房地產網站Zoopla的數據顯示，去年12月英國平均樓價為267,700英鎊(約260萬港元)，一年內上升2%或5,200英鎊(約5萬港元)，當中以半獨立式住宅更受青睞，平均樓價按年上升2.8%，至274,200英鎊(約267萬港元)。Zoopla預計今年底英國平均樓價將會再上漲2.5%。



經紀行平均放盤量7年高 另外，今年1月的成交量顯著上升12%，房屋放盤量增10%。報告指，有22%的租屋人士希望可以成功首次置業，目前每間房地產經紀行平均有31伙放盤，為7年來最高。 買家想趕及在今年4月1日印花稅上調前上車，令物業交投十分活躍，不少首置買家有意購入30萬英鎊至62.5萬英鎊之間的物業。在去年11月至12月，該物業價值區間需求增幅最大，其中首置買家需求增逾三分一。 下季起印花稅豁免門檻上調 英國去年底推出印花稅改革，將在今年4月1日生效，當中包括全球首次置業人士可免稅的置業門檻由42.5萬英鎊(約413萬港元)，降至為30萬英鎊(約292萬港元)。意味在今年3月31日前，首置買家購買42.5萬英鎊以下的物業毋須繳付印花稅，而42.5001萬英鎊至62.5萬英鎊的物業，須要繳交5%的印花稅，如果物業價值超過62.5萬英鎊(約608萬港元)，則不獲減免優惠。 假設購買50萬英鎊的物業，物業價值的首42.5萬英鎊為0%印花稅，其後的7.5萬英鎊為5%印花稅，所以需要繳付3,750英鎊的稅金(約36,478港元)。



買50萬鎊物業慳稅逾6萬港元 然而，在今年4月1日的稅金卻會大大提升。首30萬英鎊(約292萬港元)毋須繳付印花稅，而300,001英鎊至50萬英鎊的物業，需要繳交5%的印花稅，超過50萬英鎊(約486萬港元)，則不獲得首次置業的減免優惠。 假設購買同是50萬物業，物業價值的首30萬英鎊(約292萬港元)為0%印花稅，其後的20萬英鎊(約195萬港元)為5%印花稅，所以需要繳付1萬英鎊(約97,275港元)的稅金。兩者相差6,250英鎊(約60,797港元)。 分析料全年樓市保持強勁 Zoopla認為，英國樓市2025年開局良好，比2024年和2023年都要好，預示著今年剩下時間的市場活動將繼續保持強勁。