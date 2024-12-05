海外樓市｜英國物業另類「隱形殺手」 影響按揭事小 致癌事大

要論英國「物業殺手」非外來入侵植物日本虎杖莫屬，如附近出現日本虎杖，銀行對物業難以批出按揭，更影響二手交投。不過，近年英國又出現另類的物業「隱形殺手」：氡氣(Radon)及保溫泡沫物料(spray foam)，後者更令房屋木材腐爛，影響日後承造按揭。 氡氣無色無味 可從地基滲入屋 英國有一部分房屋存在氡氣的問題，尤其是在英格蘭的西南部及有地下室的房屋。據英國健康安全局稱，它是一種無色無味的放射性有害氣體，存在於英國各地岩石、泥土、建築物中，如長期接觸高濃度的氣體可能會導致肺癌。一般空氣中的氡氣含量不高，並不會影響健康，不過氡氣可以從地基滲入屋內，如果冬天長期不開窗，氡氣有可能會積聚。長期處於氡氣濃度高的地區，或有機會增加患癌機率，是繼吸煙後的第二大肺癌成因。



當地早在2017年已生效的《電離輻射條例》中，發展商及業主若其房屋的氡氣濃度如超過300 Bq/m3，必須通知相關政府部門限制所有人接觸到有害物質。早在去年7月，利茲市議會開始對9,000伙旗下持有的物業進行氡氣檢查，發現房屋存在1%至5%的氡氣過量風險。 至於氡氣解決方案，其一，在置業前可以透過英國衛生安全局對該物業進行氡氣含量測試，費用僅3.9英鎊(約39港元)，以篩選物業。其二，如購入物業，可以在外牆上更換或添加通風磚，或在閣樓安裝更換的氣泵，令空氣更換流通。但是大多數補救措施可持續數年，最好作定期檢查。 保溫泡沫勿亂噴 物業估值隨時歸零 至於另一種「隱形殺手」是近年噴塗「保溫泡沫物料」的物業，在轉讓時下手買家申請樓宇按揭貸款時被拒。2022年，隨著英國燃料成本飆升，為了提高房屋的能源效率，節省能源費用，不少英國業主採用了保溫泡沫物料。當時政府批准將液體泡沫噴入屋頂空間和牆壁的技術，達到隔熱保溫效果，不少英國人採用了該物料，誰知才是惡夢的開始。 早前有英國退休夫婦以2,800英鎊(約2.8萬港元)的退休金，在閣樓屋頂噴塗了保溫泡沫。然而兩年過去了，夫婦二人打算出售房屋，才收到銀行通知無法申請按揭貸款，而清除的費用更高達3,370英鎊(約3.34萬港元)，而且將泡沫清除之前，其物業估值基本上為零，令二人大失預算。



噴霧凝結後 25%木材5年內腐爛 英國安全衛生執行署於3月發表的報告發現，將泡沫噴霧直接噴灑到屋頂瓦片上，凝結後或導致25%的屋頂木材在5年內腐爛，如氣候寒冷的北方整體風險更高。保溫泡沫早於1940年代被用於軍事領域，近年逐漸被引入建築行業，特別適合填補其他材料無法觸及的細小縫隙，當中閉合式保溫泡沫一旦凝固即變硬，可作隔熱材料；開放式保溫泡沫凝固後仍然柔軟，主要用於隔音。但要留意的是，若不當使用閉合式泡沫、直接噴塗於屋頂木材表面，濕氣將難以排出，長期滯留會導致木材腐爛，滋生霉菌，不但影響結構穩定性，還可能增加用家患哮喘和濕疹的風險。 保險對使用保溫泡沫房屋態度審慎 所以銀行及保險公司擔心屋頂木材的腐爛風險，因此對使用了保溫泡沫的房屋保持審慎態度，或會調整保費或限制保單範圍。事實上，市場上部分施工公司經驗不足，未能按照標準處理結構表面，或使用不適合材料，導致泡沫厚度不均、固化不良，失去原有保溫功能，甚至成為安全隱患。 據英國媒體報導據估計，英國多達30萬伙房屋採用保溫泡沫，而且噴塗保溫泡沫材料，更被排除在政府最新的綠色改造計劃之中。 撰文︰Wendy全球樓行

