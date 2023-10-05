海外樓市｜英國物業有能源標籤？樓價仲隨時升值15%！

在英國出售或出租房屋，業主在法律上需要提供一份EPC證書。(資料圖片)

英國過去面對高通脹及高息口問題，當地人為節省開支，除了減省外出消費、減少社交活動、節省能源費用等等以外，研究報告指，有78%業主為了減少能源費用願意改變或裝修物業，提升能源績效證書(Energy Performance Certificate，EPC)評級，更隨時可為物業增值15%。

海外樓市｜ EPC 低於 E 級物業 出租屬違法

在英國，如要出售或出租房屋，業主在法律上需要提供一份EPC證書，予潛在買家或租戶查閱。EPC證書包括電器系統、地板和牆壁的隔熱效能等均受到檢查及評級。EPC報告由英國政府於2007年推出，旨在鼓勵當地家庭提高能源效率，官方數據指，約22%的碳排放來自家庭的暖氣、照明系統和家用電器等。

一般而言，EPC證書評級由A級(最高效率)到G級(最低效率)，如果業主在沒有申請豁免權限下，出租EPC評級低於E級的房屋予租戶，屬於違法行為。同時，EPC證書的有效期為10年，無論該物業出售或出租多次，如物業日後進行翻新維修提升能源效益，例如安裝節能照明、太陽能電池板等，均需要重新申請再評估。

英國房地產網站Rightmove今年6月發表報告指，有78%的業主為了減少能源費用，願意改變或裝修物業。報告統計了過去15年內，合共30萬套房屋，並已出售兩次及已領取新EPC證書的資料分析，平均每戶花費為3,445英鎊(約3.3萬港元)以提升EPC評級，而當地樓價除了隨時間增長外，還存在額外的「綠色溢價」(Green Premium)。