海外樓市｜英國物業轉公司持有 可以慳稅？

若以公司形式出售的話，可以股份形式出售，增值稅比直接出售物業更低。(資料圖片)

英國樓價13個月以來首次錄得下跌，有專家預料未來樓價或有兩位數的跌幅，然而英倫銀行仍持續尋求應對高通脹策略，令按揭借貸成本持續高企，形成困局。目前正值英國報稅高峰期，部分出租物業(Buy To Let)的投資者為慳稅，擬以公司名義持有物業，以扣減按揭利息支出。

按揭貸款飆 恐樓價雙位數挫

英國樓市在新冠肺炎疫情嚴峻期間，因「印花稅假期」及按揭借貸利率處歷史低位，令樓價急升及交投量活躍。然而目前通脹仍超過10%，引發生活成本危機為樓價帶來進一步下調壓力，令首期負擔和每月按揭貸款還款壓力上升。

據英國國家統計局數據，去年11月樓價按月下跌0.3%，平均房價達294,910英鎊(約285萬港元)，為2021年10月以來首次下跌。數據顯示，11月樓價的按年增長率達10.3%，但是低於10月份12.4%，反映出借貸成本上升對住宅房地產市場的影響。

牛津經濟研究院首席經濟學家Andrew Goodwin表示，隨經濟衰退，樓價恐出現兩位數的下跌。不過，他指強勁的勞動力市場和高比例的固定利率按揭貸款將約制樓價大幅度調整。