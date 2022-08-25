海外樓市｜英國置業陷阱！花園一棵草 點樣影響到按揭？

港人移民英國置業，不少都希望有更多的活動空間，尤其是有一個大花園，因為在香港幾乎是「不可能任務」。不過想在英國做業主就要留意，原來種植某些植物會有潛在風險，對房屋造成破壞令物業貶值，甚至影響按揭申請。今日就來探討一個冷門題目，究竟甚麼植物對物業最高危？ 日本虎杖「 懟穿牆」 有滲水之虞 最令人頭痛的植物是日本虎杖(Japanese Knotweed)，日本虎杖原本在十九世紀由日本引入歐洲，當時作為觀賞植物，由於本身生長在條件惡劣的火山地區，生命力頑強，其根部可以鑽破石屎向地下生長達3米，甚至穿透物業的牆身及地板，令到建築物滲水，因此在英國有「房屋殺手」、「懟穿牆」之稱，其中最大的影響是銀行會直接拒絕批出按揭。

英 4% 物業受影響 樓價平均貶 5% 另外，物業轉售前業主需要填寫TA6的物業信息表格給買方，當中需包含有關該物業的信息，例如曾處理過日本虎杖事件，如沒有如實申報或有法律責任。 在英國專門治理入侵植物機構的Environet，去年發表的數據顯示，當地有約4%物業、涉及逾89萬間房屋因受日本虎杖入侵而被拖低樓價，每戶樓價平均降低5%，即業主平均要減價逾1.3萬英鎊(約12萬港元)求售，總涉資高達約118億英鎊(約1,096億港元)。 早前英國熱浪侵襲，炎熱天氣加速日本虎杖生長，它們最有可能生長在路邊、鐵軌附近、廢土及物業後花園。由於日本虎杖入侵性太強，英國政府官網對於日本虎杖有明文規定的根除方式。除了聘請專業人士外，更需要使用由政府批准的除草劑，如生長地方靠河道或水源，更需要向環境署申請許可證明才可以動工，而且治療期更至少長達3到4個季節。在除草成本高昂下，通常不建議買入有日本虎杖的物業。

黃花水芭蕉有惡臭 惹來蒼蠅甲蟲 在英格蘭及威爾士地區，亦有不少常見危害生態環境的植物，如物業附近或後花園出現該植物，對於居住附近的人或有健康問題，同時或會影響物業日後重售。其中之一是黃花水芭蕉(Lysichiton americanus)，該植物在2016年8月3日開始被列為「值得關注物種清單」，更被禁止在英國銷售，故意將這種植物帶到野外或室內種植及傳播，在英國屬犯法行為。 黃花水芭蕉會散發出一種特殊臭味，氣味類似臭鼬噴出的惡臭液體，植物生長的地方會瀰漫這種臭味，即使老化或乾掉後還是可以聞到這種氣味。這種獨特的氣味會吸引喜歡臭味的蒼蠅和甲蟲，而這些昆蟲又可以幫助黃花水芭蕉傳播花粉。