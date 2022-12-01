海外樓市｜英國自讓物業慳佣金 一文詳列步驟手續！

英國按揭利率曾逼逾7厘，數據顯示，近日轉按及新造按揭的按揭利率略為回落。不過，英國10月份消費物價指數(CPI)達11.1%，通貨膨脹仍然嚴峻，當地市場亦有業主因供不起物業，需要將物業放售，甚至計劃自讓物業以節省經紀佣金。 根據MoneyFacts數據顯示，最新5年期按揭貸款平均利率達到5.95厘，低於10月20日的6.51厘高位。另外兩年期固定按揭貸款利率也逐漸下降，從10月20 日的6.65厘，降至6.14厘。雖然利率下降，但與去年同期的約2.5厘相比，仍處於高水平。現時每月至少有10萬人的按揭貸款安排即將結束，恐面臨每月還款額急劇上升的局面。 為了節省供款利息，加上英國生活成本不斷上漲，業內人士指陸續有業主計劃將自住物業出售，寧願由供樓轉為租樓，加上為了慳賣樓的使費，亦會自行放盤，但是自讓程序涉及提供多項文件。

物業放售 7 日內 需提供 EPC 證書 業主自讓出售房屋時，法律上要求業主向任何潛在買家出示能源性能證書(EPC)，而且物業放售7日內便要提供，證書列出物業當前的能源效率等級，一般EPC證書有效期為10年，因此如果該物業入住不到10年，業主可以使用現有的EPC證書，當然亦可向相關部門申請索取(連結︰https://bit.ly/3SnpmHJ)，費用根據物業類型、位置和面積大小而定，大約35至150英鎊(約350至1,416港元)，若業主沒有提供EPC證書，或面臨200英鎊(約1,888港元)的罰款。

律師處理合同文書 最低收費 500 鎊 除了EPC證書外，還有整個轉讓的法律過程中產生的相關費用。這個過程需要律師從旁協助，律師會指導完整過程，包括擬定合同、安排在土地註冊處登記等，費用大約500 英鎊至1,500英鎊(約4,720至14,160港元)之間。 另外涉及贖回聲明(Redemption statement)方面，如果物業還有未償還的抵押貸款，需要有贖回過程，其手續往往跟物業出售的手續連結起來，該聲明會列出在按揭下所有尚欠的本金及利息，承按人便要簽署相關文件解除物業的按揭，其後須在土地註冊處登記，當完成物業出售時，律師會將贖回金額轉給貸方或銀行。如物業是租賃業權並有按揭，律師預計更多的書信工作，或有需收取額外的費用。 另外，整個過程中律師亦會向賣方業主完成以下三項表格，包括TA6物業資料表格(Property Information Form )；TA10表格(Fittings and contents form)，另外或需要提交TA07租賃業權資料表格。