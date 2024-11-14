海外樓市｜英國靚景渡假屋 百萬港元有找？三大魔鬼細節你要知！

英國近年流行「流動渡假屋」(Mobile Home)的投資物業，以位於風景優美的公園或渡假區內，而且入場費低至數萬英鎊，同時亦可短租賺取不俗的收入，以可自住兼出租作招徠，吸引當地人投資，當中不少退休人士更用現金Full Pay。然而，流動渡假屋投資其實暗藏至少三大魔鬼細節，包括高使費、高貶值及低保障，有英國投資者持有的流動渡假屋貶值逾七成。 流動渡假屋大多為公園或渡假區內的可移動木屋或旅行拖車，亦稱為公園住宅(Park Home)。公園住宅定價比傳統的磚泥物業平得多，花費不用10萬英鎊(約98萬港元)就可購買一間獨立屋。據英國媒體報道，估計英國約有18萬名公園住宅業主，其中大多數居住在私人土地上。絕大多數的公園住宅為獨立的單層住宅，長20米，寬6.8米。通常的標準安裝設有中央暖氣系統、雙層玻璃窗及地毯，部分還設有花園。另外物業有一個或兩個部份會裝上輪子，並且可以移動，亦可以透過車輛運輸。

至於賣家大多數是公園或渡假區場地的持有人，並以「田園風光」，「低價奢華」及「低成本、高利潤」的投資工具等字眼吸引不少人買入。 無法申請按揭 維護費用高昂 由於公園住宅大多為租賃土地形式，物業位於私人土地上，加上隨著時間的推移物業貶值速度快，情況猶如「新車落地般」並不保值，令不少銀行按揭貸款卻步，即使可以提供按揭融資，但利率通常高昂。故有一大部分退休人士會用ISA戶口的退休金，以現金直接購買，又或出售傳統自住物業，套現一部分資金買入，另一部分作日常生活費用。



如新車落地不保值 兩年可貶七成 然而，公園住宅物業管理開支十分高昂，業主還需向場地持有人繳付地租或管理費用，每年的費用達1,000英鎊至3,000英鎊(約9840至29,520港元)，甚至更高。近日有公園住宅苦主Kim Graham接受英國媒體大爆，兩年前斥資5.7萬鎊(約56萬港元)買入英格蘭南部Selsey的海邊小鎮的花園住宅，然而房屋每年要支付超過8,000鎊(約8萬港元)的保養費用，包括維修費、清潔費等。 Kim Graham其後被診斷患上癌症，打算出售該房屋套現，卻發現只能以1.5萬鎊(約14.7萬港元)重售予渡假村的經營商，本金損失高達七成。

租賃業權沒有土地擁有權

另外，業內人士指，公園住宅為租賃業權，並沒有土地的擁有權。公園場地持有者必須獲得當地市政府批出許可證，公園場地的住宅用途才算合法。如果並非合法地點業主需立刻遷出，另外如果面臨地區重建及規劃，由於沒有土地擁有權，業主亦難以有保障。 撰文︰Wendy全球樓行

