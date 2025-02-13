海外樓市｜英國首置客趕免稅尾班車 上月物業成交飆12%

英國樓市迎3年來最強勁開局！數據指，即使英國按揭利率仍屬高水平，但不少買家想趕及在4月1日印花稅改革生效前置業，令上月的物業成交量按年急升12%，而且放盤數量更比一年前增加10%，延續2024年的交投升勢。

英國大型房地產網站Zoopla的數據顯示，去年12月英國平均樓價為267,700英鎊(約260萬港元)，一年內上升2%或5,200英鎊(約5萬港元)，當中以半獨立式住宅更受青睞，平均樓價按年上升2.8%，至274,200英鎊(約267萬港元)。Zoopla預計今年底英國平均樓價將會再上漲2.5%。

經紀行平均放盤量 7 年高

另外，今年1月的成交量顯著上升12%，房屋放盤量增10%。報告指，有22% 的租屋人士希望可以成功首次置業，目前每間房地產經紀行平均有31伙放盤，為7年來最高。買家想趕及在今年4月1日印花稅上調前上車，令物業交投量十分活躍，不少首置買家有意購入30萬英鎊至62.5萬英鎊之間的物業。在去年11月至12月，該物業價值區間增幅最大，其中首置買家需求增逾三分一。