海外樓市｜英國「要人唔要錢」 詳解高潛力人才簽證

英國在脫歐後的移民政策陸續推陳出新，除了近年令人驚喜的BNO Visa、有逾11萬香港人獲得居留權外，早前叫停含金量極高的Tier 1 Investor Visa後，上月又推出高潛力人才簽證計劃(High Potential Individual visa, HPI)，冀吸納全球頂尖人才移民英國，實行「要人唔要錢」。 英國首相約翰遜曾提出，全球化英國(Global Britain)，以實現英國國際化的雄心，近年對當地的移民政策更是大刀闊斧。早年不少歐美國家批出的移民簽證，主要為了吸引富豪投資移民，「搬錢」到當地希望帶來更大的經濟效益。

T1 投資移民捲洗黑錢疑雲遭叫停 然而，英國的T1投資移民計劃向投資200萬英鎊(約1,964萬港元)或以上的外國人給予居留權，卻埋下日後洗黑錢疑雲。根據Transparency International UK在2020年的研究顯示，發現價值超過50億英鎊(約530億港元)的可疑財富，當中五分之一來自俄羅斯，事件在近期俄烏戰爭中引爆，英國即時叫停任何國籍人士的T1投資移民簽證申請。 創科簽證難吸真人才 拒簽率 35% 除了「黃金簽證」的T1投資移民外，英國亦有推出門檻較低的創業簽證(Startup Visa)及創新簽證(Innovator Visa)，吸納全球創新及有意創業的人才。 一般來說，打算移民的人，都是想一個穩定的方法，尤其是「求穩陣」的港人，最好在沒有任何風險之下，可以取得身份，同時再取回投資本金，相比用心「搞創科」需要花費更多移民成本，倒不如在取得身份後，即時止蝕，也是人性表現。對內政部來說，創科簽證並不算成功，因為吸引不到真正的創科人才，近年批出該簽證也愈來愈「手緊」。 根據英國內政部資料顯示，創新簽證由2019年啟動以來，共批出654宗主申請人的個案，今年首季共批出68宗，但拒簽率不斷攀升，在2021年第二季拒簽率為10%，第三季升至21%，第四季再攀升至24%，踏入今年首季拒簽率更創下新紀錄達35%。

HPI 針對職場初哥 配偶子女可同行 英國政府對於簽證改革不遺餘力，今年5月30日，正式推出全新的HPI簽證，實行「要人不要錢」。讓5年內畢業於全球50大的畢業生，可獲得定居工作簽證。HPI是針對職場初哥，其中本科及碩士畢業生可以獲得2年簽證，博士畢業生可獲得3年簽證，即使未有工作機會亦可申請。 當然沒有BNO的年輕人，亦可藉此移民英國，今年度合資格的大學名單中，香港有香港大學及中文大學。另外，北京大學、清華大學、東京大學、京都大學、南洋理工大學、新加坡國立大學、哈佛大學、麻省理工學院等也在名單之中。 另外英語水平需要達到B1(約初中程度)的要求，簽證費用為715英鎊(約7,027港元)，另繳交國民保健收費，每年624英鎊(約6,132港元)，申請時一次過繳付，另要銀行戶口需有1,270英鎊(約12,481港元)的生活費證明，持有28天以上即可。如是已婚及有子女的申請者，也可帶同配偶子女到英國，他們也同樣享有工作和讀書權利。