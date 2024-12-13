海外樓市｜英樓市前瞻 首季成交俏 明年看升4%

隨著英國減息，當地樓市迎來曙光，加上明年4月1日的新印花稅措施落實，不少買家趕在落閘前上車，或帶動整體成交量。有數據預計，及至今年年底英國樓價或上升2%，而明年全國平均樓價將有望上漲4%，成交量更會進一步攀升5%至115萬伙。
撰文︰Wendy全球樓行
Zoopla數據顯示，截至2024年10月，英國平均樓價為267,200英鎊(約265萬港元)，按年升1%，當中聯排屋(Terraced houses)更按年漲2.1%。如計及通脹，樓價已上升1.5%。Zoopla預計及至今年年底，英國平均樓價或將升2%。
中介平均放盤量10年最高
而另一房地產網站Rightmove預計，明年全國平均樓價將上漲4%，亦為2021年以來最大的樓價增長預測，報告又指每個房地產中介公司平均放盤量為10年來的最高水平，目前置業需求依然強勁，供應量增加亦為買家提供更多選擇。
成交量方面，預計今年達110萬伙，按年增加10%，更預料銷情延續至明年上半年，預計明年成交量將進一步提升至115萬伙，即升5%。
兩年過去，業主收入增加，逐漸適應較高的借貸成本。預算責任辦公室(OBR)最新數據顯示，2022年第二季至2024年第二季期間，家庭收入增加15%，同期樓價僅增長1.5%，此趨勢有助減輕業主的供樓負擔，同時有利樓價。
去年兩度減息 按揭息累降1厘
其實英國央行在11月將利率從5厘下調至4.75厘，為2024年第二次降息。目前英國滙豐銀行的75%按揭，出租物業按揭(Buy to Let)兩年期固定利率為5.09厘，五年期固定利率則為4.59厘。Zoopla報告指，業主的物業按揭貸款利率去年下降1厘，平均利率降至4.1%，並預計75%按揭的五年期固定利率或維持在約4.25厘。
印花稅改革 首置客趕4月完成買賣
對於英國樓市買家而言，最大的影響是印花稅改革。在今年10月31日後，購買多於一伙住宅的稅率，亦從3%提高到5%。新措施對於鍾情投資出租物業海外人士影響最大，當中海外買家印花稅2%，另加5%額外印花稅，共繳7%。
另外，首置印花稅由明年4月1日開始，原本購買樓價低於25萬英鎊(約248萬港元)的自住房屋買家毋須繳納印花稅，其門檻將恢復至12.5萬英鎊。另外，全球首次置業並只要為自住物業亦可免稅，門檻為42.5萬英鎊(約421萬港元)，降至為30萬英鎊(約298萬港元)。
潛在置業者物業查詢量料增13%
由於買樓成本增加，刺激首次置業人士在4月1日前完成買賣程序。Zoopla估計從明年4月開始，置業產生的印花稅及搬屋費用將上升逾83%，而且需要繳納印花稅的首置買家比例將增加一倍。雖然期限迫在眉睫，但有能力的首置買家購買力仍然強勁。據Rightmove預計，明年上半年有能力置業者對物業的查詢量，會比今年上半年增加13%。