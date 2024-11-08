海外樓市｜英樓市回暖 減息租金漲 首置急入市

隨著按揭利率下調，英國樓市逐漸回暖。有報告指，英國今年整體成交量為2020年以來的最高水平，達30.6萬伙，成交總額逾1,000億英鎊(約10,043億港元)，按年急升約30%。然而目前英國仍有四成擁有全職工作人士，卻無力負擔兩房或三房的房屋以及償還八成物業按揭貸款，同時亦有個別地區平均租金在過去5年，急升45.1%。

撰文︰Wendy全球樓行 根據Zoopla的10月份樓價指數報告估計，今年全國整體成交量達到30.6萬伙，數量比1年前增加了6.2萬伙或26%，房屋總銷售額升至1,130 億英鎊(約11,348億港元)，按年高出30%。

首次置業人士佔今年成交36% 又指今年首次置業人士成為最大的買家群體，佔總銷售額的36%。另外以現金full pay買家預計佔銷售總額的27%。由於不斷上升的租金及按揭貸款利率逐步下降，推動更多首次置業人士入市。報告又指，英國首次置業買家的每月平均償還按揭貸款比租樓平17%。 另外，受惠2024年財政預算案，英格蘭和北愛爾蘭的首次置業人士購買樓價不超過 42.5萬英鎊(約426萬港元)的物業可以免徵印花稅，目前有80%的首次置業人士不需繳納印花稅。不過在倫敦，樓價大多超過60萬英鎊(約602萬港元)，首次置業人士普遍需額外支付1.5萬英鎊(約15萬港元)的印花稅。

