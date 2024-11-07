海外樓市｜英樓市成交4年高 有城市租金5年升45% 首置急入市

隨著按揭利率下調，英國樓市逐漸回暖。有報告指，英國今年整體成交量為2020年以來的最高水平，達30.6萬伙，成交總額逾1,000億英鎊(約10,043億港元)，按年急升約30%。然而目前英國仍有四成擁有全職工作人士，卻無力負擔2或3房的房屋以及償還八成物業按揭貸款，同時亦有個別地區平均租金在過去5年，急升45.1%。
根據Zoopla的10月份樓價指數報告估計，今年全國整體成交量達到30.6萬伙，數量比1年前增加了6.2萬伙或26%，房屋總銷售額升至1,130 億英鎊(約11,348億港元)，按年高出30%。
首次置業人士佔今年成交36%
報告又指今年首次置業人士成為最大的買家群體，佔總銷售額的36%。另外以現金Full pay買家預計佔銷售總額的27%。由於不斷上升的租金及按揭貸款利率逐步下降，推動更多首次置業人士入市。報告又指，英國首次置業買家的每月平均償還按揭貸款比租樓平17%。
另外，受惠2024年財政預算案，英格蘭和北愛爾蘭的首次置業人士購買樓價不超過 42.5萬英鎊(約426萬港元)的物業可以免徵印花稅，目前有80%的首次置業人士不需繳納印花稅。不過在倫敦，樓價大多超過60萬英鎊(約602萬港元)，首次置業人士普遍需額外支付1.5萬英鎊(約15萬港元)的印花稅。
四成人無力負擔細單位八成按揭
成交量不斷增加，但是仍有不少人難以負擔買樓成本。Zoopla最新《住房及負擔能力報告》指，英國有四成有全職工作人士，無力負擔2或3房的房屋以及八成物業按揭貸款，而在英格蘭南部及倫敦，比率更是超過一半的人買不起2或3房的物業。
尤其是英格蘭南部以外，18個地區有超過40%的打工仔無法上車，當中以約克郡情況最差，有61%的打工仔買不起物業。其次是大曼徹斯特的特拉福德(Trafford)有57%、萊斯特(Leicester)有46%和愛丁堡亦有45%。
平均租金年升3.4% 倫敦漲0.9%
至於租金方面，亦有個別地區急速上升，英國Homelet的10月份租金指數顯示，布倫特區(Brent)在過去5年，平均租金急升45.1%，達2,363英鎊(約23,732港元)。至於英國整體平均租金目前為1,327英鎊(約13,327港元)，按月下跌0.3%。按年升3.4%。而首都倫敦平均租金按月上漲0.5%，按年上升0.9%，達2,211英鎊(約22,205港元)。
報告又指，租戶中位數年收入為29,999英鎊(約30.1萬港元)，然而租金佔入息達33.8%，大倫敦地區更升至39%。Zoopla報告亦指，以曼徹斯特為首，有 56%的工人無力負擔2房或3房物業租金。另外愛丁堡亦有48%。