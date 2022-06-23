海外樓市｜英通脹創40年新高 租金年飆11% 港英生活費大比併！

俄烏戰爭持續，令英國大宗商品及能源價格不斷上揚，同時亦令當地物價及租金拾級而上。隨著全球進入加息周期，英國5月份消費者物價指數(CPI)再創下40年新高，有數據指當地整體平均月租更是按年上升11%，直逼1,000英鎊(約9,584港元)。有全球數據庫資料顯示，英國倫敦較香港物價更高昂，尤其交通及用餐費用。
英國近月通脹急劇惡化，正面臨自1980年代初以來最高的通脹率，能源費用及汽油成本急速飆升。市場研究公司Kantar指，食品通脹處於13年來最高的水平，達8.3%。同時英國政府已宣布提供數十億英鎊的緊急財政支持，以支援數百萬市民的基本生活費用。
其實英國通脹的嚴峻程度，在早前當地民意機構Ipsos發表調查報告已反映出來，報告指有89%受訪者表示，擔心未來6個月的生活成本，當中有87%人認為在未來半年，在電力、燃氣方面的花費成本會增加，另外有86%的人認為是購買食物費用成本增加，有80%則認為是家庭用品方面成本增加。
27%英人節食慳開支 19%借錢度日
另外，有76%受訪者認為，英國政府並沒有足夠的支援，為了節省開支，有27%人表示寧願「食少餐」(skipped meals)，65%表示不開暖氣，52%指會減少社交活動，44%表示去更平的地方購物及減少開車，更有19%人表示，會借錢度日。
英國南部城市伊斯特本(Eastbourne)市議會更在上月中宣布，因受高通脹影響，該市進入「生活成本緊急狀態」(cost of living emergency)，成為英國首個宣布進入該狀態的城市。
倫敦交通及外出用餐費 高港兩倍
英國生活成本持續高昂，筆者引用全球數據庫Numbeo對比香港及倫敦的生活成本，資料顯示如不含租金及物業貸款，倫敦整體消費物價比香港高3.45%，尤其是在交通運輸方面，例如公共交通的月票，倫敦比香港高207.82%，達160英鎊(約1,539港元)。另外每月基本能源方面，以約900方呎單位為例，例如電力、水、熱力等，倫敦比香港高出60.7%，達249英鎊(約2,303港元)。出外用餐方面，一人平價快餐倫敦比香港高出220.65%，達20英鎊(約192港元)。
平均租金逼千英鎊 升幅14年最多
除此之外，英國各地的租金持續上升，全國平均租金直逼1,000英鎊。根據Zoopla 3月出租市場報告指，整體平均每月租金按年飆11%，達995英鎊(約9,560港元)，為14年以來最快的上升速度，比新冠肺炎開始時，每月多88英鎊(約845港元)。其中倫敦增幅最高，按年飆升15.7%，達1,698英鎊(約16,314港元)，主因是海外學生、上班族和海外人士回歸，對住屋需求不斷增加。另外，曼城租金亦按年上升14.3%，達856英鎊(約8,224港元)，北愛爾蘭的貝爾法斯特(Belfast)租金亦按年增13.7%，達679英鎊(約6,523港元)，此外，伯明翰及諾丁漢亦按年上升13%，前者租金達767英鎊(約7,369港元)，後者則是797英鎊(約7,657港元)。
與病毒共存刺激需求 租金料未升夠
在實施與病毒共存政策下，英國各地對房屋出租的需求仍然強勁，尤其是蘇格蘭、威爾斯和倫敦的市中心，租金比5年平均水平高出68%。供求失衡最嚴重的是倫敦，目前可供出租的房屋數量僅為過去5年平均的一半。西南地區也面臨嚴重的供求問題，需求增長45%，但供應比正常平均水平低 32%。
Zoopla報告預計今年內英國，除倫敦以外的租金，將上揚4.5%，倫敦租金料升3.5%。