海外樓市｜英靚景渡假屋 百萬港元有找 留意魔鬼細節

英國近年流行「流動渡假屋」(Mobile Home)的投資物業！流動渡假屋以位於風景優美的公園或渡假區內，而且入場費低至數萬英鎊，同時亦可短租賺取不俗的收入，以可自住兼出租作招徠，吸引當地人投資，當中不少退休人士更用現金Full Pay。然而，流動渡假屋投資其實暗藏至少三大魔鬼細節，包括高使費、高貶值及低保障，有英國投資者持有的流動渡假屋更短期內貶值逾七成。

撰文︰Wendy全球樓行

流動渡假屋大多為公園或渡假區內的可移動木屋或旅行拖車，亦稱為公園住宅(Park Home)。公園住宅定價比傳統的磚泥物業平得多，花費不用10萬英鎊(約98萬港元)就可購買一間獨立屋。據英國媒體報道，估計英國約有18萬名公園住宅業主，其中大多數居住在私人土地上。絕大多數的公園住宅為獨立的單層住宅，長20米，寬6.8米。通常的標準安裝設有中央暖氣系統、雙層玻璃窗及地毯，部分還設有花園。另外物業有一個或兩個部分會裝上輪子，並且可以移動，亦可以透過車輛運輸。