海外樓市｜英騙徒冒認賣樓 產權糾紛達4年 業界教路防中伏

港人移民英國後投資當地物業已是新常態，但亦要提防墮入陷阱。近日英國有業主在北威爾斯工作期間被盜用身份，物業被非法出售，經過近4年的法律訴訟才成功取回物業擁有權。有業內人士懷疑事件乃熟人所為，為確保權益，建議業主可事先在屋契上訂立條款，例如需要業主親身簽署買賣文件。 撰文︰Wendy全球樓行

英國牧師Mike Hall在2021年發現其物業遭冒認身份賣走，及至近月才成功取回物業。(網上圖片)

近日英國媒體報道指，英國一名牧師Mike Hall於2021年在北威爾斯工作時，收到鄰居報警指，有人入侵其物業。當Hall回到盧頓(Luton)家中時，發現有「新主人」正在進行建築工程，感到十分震驚。他指，曾嘗試用鑰匙開前門，但是無法開門，之後更發現物業內的的家具及個人物品被全部搬走了。

法律訴訟兩年 再需時勒令租客搬離 事後，Mike Hall發現有人盜用其身份，以13.1萬英鎊(約132萬港元)的價格將物業賣走，騙徒更盜取其駕駛執照，偽造身份證明，並以其名義開設銀行帳戶收取物業收益。其中更有一段電話錄音，指一名自稱是Hall的男子，指示律師出售房屋的，最終完成了土地註冊處的產權轉移。經過長時間的法律訴訟，兩年後Hall重新獲得物業擁有權。 然而，當Hall再次回到上述物業時，發現該物業已被出租，租客仍在居住。警方亦在18個月前介入調查，並要求租戶停止支付租金。近日法院裁定Hall擁有房產的完整所有權，並勒令租客搬離，然而產權糾紛已發生4年，期間Hall未收取到任何租金及賠償。Hall對於事情的進展感到十分憤怒及難過。

英匯英國物業顧問葉桃樂表示，上述事件十分離奇，更懷疑是熟人所為。因為騙徒除了知道業主擁有的物業實際地址，又可以盜取個人資料偽造文件，兼擁有物業的鎖匙及清楚業主出差行蹤，趁業主不在家中帶買家入屋睇樓，再經律師樓簽訂買賣合約完成交易。 容許第三方身份核實 業主可不現身 他指，香港買賣樓宇程序上須要業主到律師樓簽訂買賣合約，不過在英國，即使業主沒有親身出現，律師樓也可透過第三方核實業主身份(ID Check)完成整個交易。不過，英國有小部分舊式律師樓或未有能力找到第三方公司做認證，如騙徒刻意偽造證件上的照片，可謂防不勝防。

宜事先協議親身簽約 並寫入屋契 他指，業主如果要防止被冒認賣樓，首先可以透過律師行進行第三方公司的Face ID認證，目前在英國大部分會使用Credas的認證，在簽訂買賣合約時要求律師盡行ID Check，以防上被假業主冒認身份。另外亦可與律師樓事先協議，如果將來物業要出售的話，須要業主親身簽訂雙方買賣合約，並將相關條款寫入屋契。