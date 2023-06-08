海外樓市｜超詳細解說！分析英國共享業權 有辣有唔辣

英國政府為鼓勵當地人置業，除推首次置業計劃(First time buyer)及退休住房(retirement housing)，亦有共享產權(Shared Ownership)的房屋計劃。然而不少讀者希望可以詳細了解共享產權，今次將更深入探討其優點及缺點，以及各地區不同共享業權，購買的物業份額比例。 北愛爾蘭最少要買入 50% 今次主要補充英格蘭地區以外的共享產權物業特性，在北愛爾蘭，需要向註冊住房協會Co-Ownership這個非營利組織購買部分物業產權，再以租客身份租用餘下部分業權，而購買樓價上限為19萬英鎊(約185萬港元)。 由於北愛爾蘭樓價及成交量不及英格蘭地區，按國家統計局數據，今年首季北愛爾蘭平均樓價為172,005英鎊(約168萬港元)，按年升5%，成交量僅4,280宗。相比英格蘭今年3月平均樓價285,009英鎊(約278萬港元)，北愛爾蘭的樓價相差甚遠，故此其共享業權物業，需購買最少50%至90%業權。

蘇格蘭威爾斯最少買 25% 至於蘇格蘭的共享產權物業，買家可購買25%、50%或75%的房屋產權。即使並非擁有房屋所有權，但由於買家同時又是租客，住在物業之中，需要承擔物業的大小費用，包括家居保險、建築保險、維修及保養、議會稅、供暖、電費和水費等能源費用。 另外，首次置業人士、武裝部隊成員、過去兩年內離開武裝部隊的退伍軍人、低收入家庭、殘障人士均有共享產權住房申請的優先權。 至於出售方面，業主需向住房協會申請並取得房屋報告，由於蘇格蘭物業即使不做按揭，業主需提供房屋報告給潛在買家，包括物業測量報告及物業估價。 至於威爾斯方面，共享產權物業的買家則可購買25%至75%的房屋產權份額。每年家庭總收入不多於6萬英鎊(約57萬港元)。 低門檻循序漸進入市 共享產權物業最大好處是讓資金不足買家，以一個較低門檻以循序漸進方式購入物業。同時兼具靈活性，買家以其經濟能力可負擔的範圍下，每年購入不同百分比，增持其持有的物業產權份額。一般而言，共享產權房屋的租金會比市場租金較低，令居住成本大幅調低。另外，管理費用對比同類型、同地段的物業較低。相較於獨立擁有整個物業產權的業主，共享產權的業主只需負擔其所擁有房屋份額的管理費，通常這些費用會比全額擁有房產的業主少。