海外樓市｜防止拖數欠稅！傳海外買家置業 需登記日本聯絡人

日本房產市場在新冠肺炎疫後發展迅速，加上大阪將興建賭場刺激當地樓價，房地産調查公司東京KANTEI發布的日本7月二手住宅的平均期望出售價格顯示，東京都心6區，包括千代田、中央、港區、新宿、文京、澀谷，為每70方米(約753方呎)1.352億日圓(約719萬港元)，按月漲0.5%。海外投資者主要集中於居住需求較高的東京都心區，樓價更是連續6個月創出歷史新高。

日本物業受不少海外投資者鍾情，東京都心區樓價更連續6個月創出歷史新高，然而近日卻傳出震撼消息，指當局擬修改不動產登記法，凡購買日本物業者必須提供擁有日本長期居住權人士的基本資料，並和買家一同登記在不動產登記簿上。換言之，購買日本物業需要日本人「加持」，門檻提高。有業內人士表示，日本物業每年需繳交各種雜費稅項，可是外國買家難以取得聯絡方式，導致日本政府無法收取相關款項，才會傳出當局擬修改不動產登記法。

海外樓市｜房產投資總額 海外投資者佔近半

仲量聯行數據顯示，去年4月至9月海外投資者對日本房地產投資額超過5,000億日圓(約266億港元)，較上年同期增八成。去年7月至9月海外投資者佔日本房地產投資整體的比率達49%。其中，來自華人圈的投資者最活躍。

一直以來，日本當局對於海外人士在日本置業幾乎沒有限制，只要年滿18歲、有足夠的經濟實力或還款能力便能購買。但是近日當地傳日本不動產登記法擬將於明年4月1日實施改革，在日本沒有住址的海外人士，想購買日本房產，必須提供擁有日本長期居住權的人的基本資料，包裝其身份資料、姓名、住址等信息，會和買家一同登記在不動產登記簿上。假如條款出台，勢必令不少想於當地置業的外國人卻步。

海外樓市｜怕添麻煩 日本人抗拒當擔保人

其實，日本人普遍害怕、甚至抗拒為別人充當緊急聯絡人或擔保人，尤其複雜的業權，主要由於物業可能出現「房產稅滯交」、「鄰里糾紛」等各種各樣意想不到的問題；加上業主一旦失聯，而物業又拖欠款項，「自己要上身」。因此，業界估計日本人或不願意和與自己無關的物業綁定數十年。事實上，過往亦曾有打算移民日本等港人在日本準備租屋時，因沒有日本保證人而被拒租。

Sakura Japan創辦人張明珠表示，日本物業買賣已十分完善，一般而言，海外投資者或移民海外的日本人，大多數將物業泊在租賃仲介，各項物業維修、收租、繳交雜費亦可妥善處理。