海外樓市｜降級報課程 亂填表出事！傳港人移澳審批收緊

港人移民潮持續，除英國BNO「5+1」之外，澳洲及加拿大相繼也推出優惠港人措施。當中澳洲港人救生艇自去年10月公布各項細節後，吸引不少港人申請，除僱主擔保的工作簽證(482簽證)外，低門檻以讀書移民的香港人更是有增無減，然而近日在澳洲移民顧問圈中傳出，有為數不少港人在申請學生簽證時，胡亂填寫臨時入境聲明(GTE，Genuine Temporary Entrant)而面臨「拒簽」風險。 持特區護照申請 或更勝 BNO 有資深澳洲持牌移民代理透露，由於部分港人的申請表錯漏百出，令澳洲在審核上已收緊其申請，當中使用香港特區護照申請較BNO護照更為優勝，主要涉及申請永久居留及入籍時的良民證申請。

人才離港已成趨勢，即使在新冠肺炎疫情期間仍無阻港人出境，根據香港入境事務處資料，由1月至本月27日，香港居民淨出境人數高達301,372人，當中以機場出境高達197,946人，佔整體約66%；單計3月香港居民淨出境人數達81,720人，在機場出境人數按月增加約22%，高達64,514人，佔整體淨出境人數約79%。 其中一個港人移民熱門地澳洲，去年落實救生艇方案，除可申請457及482工作簽證外，讀書移民澳洲方案申請者為數不少，即以申請500學生簽證(Student Visa)再接駁485畢業生工作簽證，並在當地生活3至4年接駁189或191簽證直接取得永居。 根據澳洲內政部數據顯示，截至2021年12月31日止，全球提交的學生簽證申請數量為118,498宗，香港有2,363宗，佔整體約2%，至於在澳洲境外提交的學生簽證申請，香港佔1,777宗，佔整體約2%，然而批出的學生簽證宗數，香港為1,781宗。 傳等級 level 1 降至 level 3 看齊中印 有不願透露身份的持牌移民代理表示，澳洲當局會為不同國家及城市的申請者劃分不同等級，最高級的level 1為優質的申請者，審批過程亦比較「鬆手」，因為澳洲最想吸納的人才，以往香港屬於level 1，但是近日傳出港人「亂填表格」，令評級由原本最高級的level 1，已下跌至level 2甚至level 3，尤其是持有BNO護照的港人，或與中國及印度等級睇齊，亦令近月讀書移民申請拒簽率增加，由於政府數據滯後半年，真實情況或於半年後反映。

需符資金及收入要求 英文需達標 另一位業內的持牌代理透露，原本澳洲港人救生艇整個申請程序比較簡單，港人持有BNO或香港特區護照，加上澳洲當局對港人已取消配額制，只要交足文件便容易過審批，但是不少香港人自行遞交申請表時「出事」宗數不斷增加，令澳洲當局不得不「揸正嚟做」。例如申請者最少要有12個月在澳洲生活費用，每年最少要有6萬至7萬澳元收入，以及符合英文程度要求。 該持牌代理又指，以讀書移民澳洲的申請程序較申請BNO Visa複雜，不少港人填寫讀書移民申請表時，上網找資料後「DIY」，部分英文水平較差港人提交相關文件時錯漏百出，最致命的錯誤是「貪平」降級報讀學科，例如填寫GTE時已是工商管理EMBA畢業，卻報讀烘焙文憑課程，但卻沒有合理證明轉行。