海外樓市｜風水指路！港資發展商3倫敦新盤 邊個最旺？

港人以BNO移民英國成大趨勢，上回有風水師傅把脈英國地運，指首相府坐西向東，踏入2024年「三元九運」或會換首相。近年續有香港發展商進軍英國物業市場。今次堪輿學家會為港商在倫敦項目把脈，稱倫敦為英國命脈，並以泰晤士河分隔南北兩方，港資發展商樓盤在「北面見水為旺財，南面見山為旺丁」的原則下，新世界發展(017)的Greenwich Peninsula及和記黃埔地產旗下的Convoys Wharf在踏入九運「北面見水」，丁財兩旺。

新地郭氏家族基金有份投資的Goodluck Hope，鄰近金絲雀碼頭。(網上圖片)

郭氏家族 Goodluck Hope 位置不理想 由新鴻基地產(016)郭氏家族基金(KFI)及英國大型發展商Ballymore合作的倫敦項目幸運島(Goodluck Hope，郵政編號E14)，鄰近金絲雀碼頭，提供逾800伙，涉開放式至3房。 堪輿學家碧霞老師指，Goodluck Hope的風水位置不算理想，位於泰晤士河北面，屬於「西南見到水，北面見不到水」，而且位處河口反轉位置，又稱「反弓無情」，居住在此在工作方面較容易遇到小人。另一堪輿學家劉鎮鋒亦打趣指，「如果居住在Goodluck Hope，真的要Good luck」，他指項目位處北岸即南面望水，踏入九運，花錢如流水，不利從商。

Greenwich Peninsula由新世界鄭家純擔任主席的Knight Dragon發展。(網上圖片)

純官旗下 Greenwich Peninsula 利生意人 至於Goodluck Hope的對面則是三邊被「泰晤士河」包圍的Greenwich Peninsula(郵政編號E10)，項目由新世界主席鄭家純擔任主席的Knight Dragon發展，總投資額高達84億英鎊(約868億港元)，佔地逾653萬方呎，提供超過1.5萬伙。 兩位師傅均指Greenwich Peninsula風水位置比Goodluck Hope佳，碧霞老師表示Greenwich Peninsula位置非常好，整個項目被河套包圍屬於「曲水有情」，人丁，財運、人際關係也不錯。劉鎮鋒師傅表示，其位於南面「北面見水」，水為財同時旺人流，做生意不錯，人流較多，治安就比較差，但是被河套包住，小心太臨近水面會有「𠝹腳水」，如果身體不夠強壯者會較易生病。

長實旗下和記黃埔地產的Convoys Wharf項目，涉及3,500個單位。(網上圖片)