海外樓市｜ 馬來西亞推富豪簽證吸金

馬來西亞第二家園計劃(MM2H)停批簽證近3年、在新冠肺炎疫情期間更將申請門檻大升後，該國近日又有新猷！馬來西亞內政部宣布推出大馬高級簽證計劃(Program Visa Premium Malaysia，PVIP)，為外籍富豪提供20年期的居留簽證，以刺激當地經濟、吸引投資和創造就業機會，申請費高達20萬令吉(約35萬港元)，同行每名親友需額外繳付10萬令吉(約17.5萬港元) ，如一家5口費用高達60萬令吉(約105萬港元)。雖然PVIP簽證沒永居及入籍身份，但多間大馬媒體報道指，本月1日推出首日已接獲2萬份申請，業內人士指不合理，笑稱「是石頭爆出來嗎？」

(撰文︰Wendy全球樓行)

MM2H曾擱置近3年 去年中提高門檻

MM2H在2021年中大幅度加辣，且批出簽證進度曾擱置近3年，直至近日才陸續復批。有不願開名，從事MM2H移居簽證逾10年的持牌經紀表示，業內代理確是苦不堪言，不少代理面臨轉行及經紀行倒閉。事實上，去年底大馬政府曾向持牌的MM2H公司發放3,000令吉(約5,232港元)的財政援助，共涉及697間MM2H公司。

MM2H為10年期定居簽證，申請者需35歲以上，不可在當地工作及從商，但可一家移居，小朋友亦可在當地入學，惟不可享有永居及入籍身份。「加辣版」MM2H海外月入要求由1萬令吉增3倍至4萬令吉；新增1年內大馬最少逗留90天的「移民監」；銀行定期存款要求增至100萬令吉；流動資產要求亦提高3倍以上，至最少持150萬令吉。

PVIP可獲居留權20年 每5年發放簽證

至於本月1日才推出的PVIP較MM2H享有更長年期居留簽證，為期20年，申請年齡沒有限制，但年滿21歲的子女需額外申請，申請者可以在當地工作及從商等。與MM2H相同的地方，是PVIP可以帶同家屬包括配偶、子女、父母和岳父岳母，外籍傭工等一起前往定居，亦不享有永居及入籍身份。該簽證在10月1日才正式接受申請。

PVIP最令人驚訝的，是主申請者的申請費用高達20萬令吉，屬於一次性的收費，每名同行人士則收10萬令吉。另外，申請者的海外收入需每月達4萬令吉(約7萬港元)，或年收入48萬令吉(約84萬港元)；定期存款至少100萬令吉，1年之後可以醫療、教育、購買物業為由，提取50%定存本金。

PVIP申請者雖可獲得居留20年，但是每5年才發放一次簽證，主要原因是為管制和監督的方式，申請者需要定期每5年更新他們及其家屬的資料。申請者及同行家屬須獲得良民證及必須通過警方的安全篩查。內政部長拿督斯裡韓沙再努丁(Hamzah Zainudin)預計，PVIP第一年申請目標至少有1,000人參與，預計可以為國家帶來2億令吉(約3.5億港元)稅收及10億令吉(約17.5億港元)的定存；又指新計劃類似泰國、新加坡和葡萄牙所推行的「黃金簽證計劃」。

報媒指首日2萬人申請 業界稱不合理

在PVIP宣布推出首日，多間大馬媒體報道指，簽證在24小時內已接獲2萬人申請。業內人士稱，PVIP並非永居簽證，申請條件近乎「抄考」MM2H，且相應提高門檻。但他坦言馬來西亞畢竟不是一線移居地點，開出如此申請條件是「吹水唔抹嘴」。加上過去25年，MM2H共有逾5萬申請人及家屬移居大馬，近幾年每年最多僅約7,900人，又笑言PVIP開始申請日為10月1日，記者會首日就有2萬人申請，實在太誇張；而既要符合條件，又要喜歡馬來西亞的有錢人「幾難搵」，又指「內政部搞得這個行業快死了」。