海外樓市｜馬來西亞湖畔別墅新盤twentyfive7 逾3千呎大屋 最平入場387萬起

馬來西亞Gamuda Land旗下大型湖畔高級別墅項目twentyfive7，現與中原海外合作，首批推出20伙面積逾3,000方呎單位，最低入場費由233萬馬幣起。

東南亞向來是香港人買樓投資的熱門選擇之一，當中馬來西亞因氣候宜人，物價水平較低，加上馬幣近年持續低水，吸引不少港人視為第二家園計劃(MM2H)，移居當地生活。馬來西亞Gamuda Land旗下大型湖畔高級別墅項目twentyfive7，現與中原海外合作，首批推出20伙面積逾3,000方呎單位，最低入場費由233萬馬幣起，即折合港幣約387萬元，而首批單位更推出限量特低首期優惠，並贈送印花稅、車位、全屋傢俬及電器。

近吉隆坡市中心 twentyfive7位於哥打哥文寧南部(Kota Kemuning South)，鄰近吉隆坡市中心，整個項目佔地257英畝，其中Lucent Residence提供98伙半獨立屋及Luxura提供317伙聯排別墅單位，單位實用面積介乎3,003至3,701方呎，戶型涵蓋五房至六房，。而每個twentyfive7單位均設有冷氣機和太陽能設備，部分單位亦設有智能設備及輪椅友好設計，方便不同住戶居家需要。

樓價升幅穩定 今年首季 GDP 增 5.6% 中原地產代理(海外)營業菫事許大衛表示，馬來西亞地政府正計劃檢視放寬MM2H申請資格，吸引不少海外企業進駐當地，開設總部或成立分公司。據馬來西亞統計局數據顯示，2022年全國住宅共錄得交易量達243,190筆，合共約942.8億馬幣，成交量按年上漲22.3%，金額則按年升22.6%。而樓價方面，從2014年開始到2022年，馬來西亞樓價持續穩定上升，今年第1季度經濟表現穩定，國內生產總值(GDP)同比增長達5.6%，亦是支持樓市利好發展的條件之一。

GAMUDA LAND - twentyfive7總經理王秀升(右)與中原地產代理(海外)營業菫事許大衛(左)，今日一同在記招介紹twentyfive7新盤的最新資訊。