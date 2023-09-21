海外樓市｜馬來西亞湖畔別墅新盤twentyfive7 逾3千呎大屋 最平入場387萬起

東南亞向來是香港人買樓投資的熱門選擇之一，當中馬來西亞因氣候宜人，物價水平較低，加上馬幣近年持續低水，吸引不少港人視為第二家園計劃(MM2H)，移居當地生活。馬來西亞Gamuda Land旗下大型湖畔高級別墅項目twentyfive7，現與中原海外合作，首批推出20伙面積逾3,000方呎單位，最低入場費由233萬馬幣起，即折合港幣約387萬元，而首批單位更推出限量特低首期優惠，並贈送印花稅、車位、全屋傢俬及電器。
近吉隆坡市中心
twentyfive7位於哥打哥文寧南部(Kota Kemuning South)，鄰近吉隆坡市中心，整個項目佔地257英畝，其中Lucent Residence提供98伙半獨立屋及Luxura提供317伙聯排別墅單位，單位實用面積介乎3,003至3,701方呎，戶型涵蓋五房至六房，。而每個twentyfive7單位均設有冷氣機和太陽能設備，部分單位亦設有智能設備及輪椅友好設計，方便不同住戶居家需要。
樓價升幅穩定 今年首季GDP增5.6%
中原地產代理(海外)營業菫事許大衛表示，馬來西亞地政府正計劃檢視放寬MM2H申請資格，吸引不少海外企業進駐當地，開設總部或成立分公司。據馬來西亞統計局數據顯示，2022年全國住宅共錄得交易量達243,190筆，合共約942.8億馬幣，成交量按年上漲22.3%，金額則按年升22.6%。而樓價方面，從2014年開始到2022年，馬來西亞樓價持續穩定上升，今年第1季度經濟表現穩定，國內生產總值(GDP)同比增長達5.6%，亦是支持樓市利好發展的條件之一。
區內配套完善 中央公園佔地7英畝
他又稱，馬來西亞與香港一樣，是一個多元文化的地方，在居住和生活上，兩地都易於互相涵接，加上twentyfive7該區的配套設備成熟及齊全，區內設有大型購物商場Quayside Mall及不同類型餐廳等，設有戲院、高檔連鎖超市，以及港人熟悉的Starbucks及屈臣氏等，加上佔地7英畝的中央公園(Central Park)，為當地居民提供各種休閒娛樂、購物及飲食等設備，日常生活優質、舒適又便利。此外，twentyfive7即將推出一個綜合項目Quay District，提供各級教育中心和學校、醫療健康中心及兒科診所等，為不同年齡階段的住客，提供完善的社區設施。