熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-09-21 18:41:30

海外樓市｜馬來西亞湖畔別墅新盤twentyfive7 逾3千呎大屋 最平入場387萬起

分享：
馬來西亞Gamuda Land旗下大型湖畔高級別墅項目twentyfive7，現與中原海外合作，首批推出20伙面積逾3,000方呎單位，最低入場費由233萬馬幣起。

馬來西亞Gamuda Land旗下大型湖畔高級別墅項目twentyfive7，現與中原海外合作，首批推出20伙面積逾3,000方呎單位，最低入場費由233萬馬幣起。

東南亞向來是香港人買樓投資的熱門選擇之一，當中馬來西亞因氣候宜人，物價水平較低，加上馬幣近年持續低水，吸引不少港人視為第二家園計劃(MM2H)，移居當地生活。馬來西亞Gamuda Land旗下大型湖畔高級別墅項目twentyfive7，現與中原海外合作，首批推出20伙面積逾3,000方呎單位，最低入場費由233萬馬幣起，即折合港幣約387萬元，而首批單位更推出限量特低首期優惠，並贈送印花稅、車位、全屋傢俬及電器。

twentyfive7位置鄰近吉隆坡市中心，項目佔地257英畝，提供單位實用面積介乎3,003至3,701方呎。

twentyfive7位置鄰近吉隆坡市中心，項目佔地257英畝，提供單位實用面積介乎3,003至3,701方呎。

近吉隆坡市中心

twentyfive7位於哥打哥文寧南部(Kota Kemuning South)，鄰近吉隆坡市中心，整個項目佔地257英畝，其中Lucent Residence提供98伙半獨立屋及Luxura提供317伙聯排別墅單位，單位實用面積介乎3,0033,701方呎，戶型涵蓋五房至六房，。而每個twentyfive7單位均設有冷氣機和太陽能設備，部分單位亦設有智能設備及輪椅友好設計，方便不同住戶居家需要。

樓價升幅穩定 今年首季GDP5.6%

中原地產代理(海外)營業菫事許大衛表示，馬來西亞地政府正計劃檢視放寬MM2H申請資格，吸引不少海外企業進駐當地，開設總部或成立分公司。據馬來西亞統計局數據顯示，2022年全國住宅共錄得交易量達243,190筆，合共約942.8億馬幣，成交量按年上漲22.3%，金額則按年升22.6%。而樓價方面，從2014年開始到2022年，馬來西亞樓價持續穩定上升，今年第1季度經濟表現穩定，國內生產總值(GDP)同比增長達5.6%，亦是支持樓市利好發展的條件之一。

GAMUDA LAND - twentyfive7總經理王秀升(右)與中原地產代理(海外)營業菫事許大衛(左)，今日一同在記招介紹twentyfive7新盤的最新資訊。

GAMUDA LAND - twentyfive7總經理王秀升(右)與中原地產代理(海外)營業菫事許大衛(左)，今日一同在記招介紹twentyfive7新盤的最新資訊。

區內配套完善 中央公園佔地7英畝

他又稱，馬來西亞與香港一樣，是一個多元文化的地方，在居住和生活上，兩地都易於互相涵接，加上twentyfive7該區的配套設備成熟及齊全，區內設有大型購物商場Quayside Mall及不同類型餐廳等，設有戲院、高檔連鎖超市，以及港人熟悉的Starbucks及屈臣氏等，加上佔地7英畝的中央公園(Central Park)，為當地居民提供各種休閒娛樂、購物及飲食等設備，日常生活優質、舒適又便利。此外，twentyfive7即將推出一個綜合項目Quay District，提供各級教育中心和學校、醫療健康中心及兒科診所等，為不同年齡階段的住客，提供完善的社區設施。

twentyfive7配套設備成熟齊全，區內設有大型購物商場，提供各式娛樂、購物及餐飲設施，以及佔地7英畝的中央公園。

twentyfive7配套設備成熟齊全，區內設有大型購物商場，提供各式娛樂、購物及餐飲設施，以及佔地7英畝的中央公園。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受