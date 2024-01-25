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地產
2024-01-25 17:57:43

海外樓市｜黃金簽證叫停！澳洲學生簽證衝高 但有類申請「全炒」？

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海外樓市｜黃金簽證叫停！澳洲學生簽證衝高 但有類申請「全炒」？

澳洲去年已逐漸暫停了黃金簽證的申請配額，當局覺得整個移民政策被人濫用。(資料圖片)

澳洲日前宣布暫停「商業創新與投資計畫」(BIIP)，俗稱「黃金簽證」中的重大投資者簽證(Significant Investor VisaSIV)，亦即個人投資需逾500萬澳元(2,577萬港元)於商業創新；同時亦嚴打學生簽證。有業內人士透露，學生簽證設三級，排名最差的第三級包括中國、印度及尼泊爾籍申請人，主要由於出現「假讀書真打工」為名的申請者，該級別申請更幾乎「全炒」，惟香港及台灣申請學生簽證不受影響。

澳洲政府自2012年已透過「商業創新和投資移民計劃」發放數千份「重大投資者簽證」，此簽證也被冠上「黃金簽證」，該類移民並沒有英語要求，也沒有年齡限制，申請者主要為商業創新、投資者、重大投資者、高級投資者和企業家等。如成功申請將獲得為期5年的居留權，為後續申請永久居留權奠定基礎。計劃原本旨在吸引更多外商投資，但澳洲政府發現其對經濟的實際效益不佳，因此做出了終止的決定。

退休者濫用黃金簽證 經濟貢獻低

澳洲內政部長奧尼爾(Clare O'Neil)證實，暫停這類簽證是當地政府計劃調整移民制度之一，又提到多年來這類簽證並沒有幫助澳洲和經濟從移民制度中得益。因為這些移民通常是在人生後期階段及事業生涯結束後才來到澳洲，基本上是為了來澳退休。

據澳洲智庫(Grattan Institute)2022年的報告，黃金簽證申請成功者多為年事高、英語不佳的人士。研究顯示，他們每人一生對澳洲僅貢獻60萬澳元(308萬港元)，不到澳洲公民的一半。《澳洲人報》早前更揭露，有中國犯罪分子和腐敗官員利用有關計劃獲得澳洲公民身份。

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，其實去年已逐漸暫停了這個簽證的申請配額。澳洲當局覺得整個移民政策被人濫用，今屆政府更想堵塞漏洞暫停黃金簽證，由於500萬澳元的重大投資者簽證，其中申請的條件是不需要有英文及任何逗留條件，申請人未必會有在澳洲長期居留的意願，純粹是「用錢買身份」當作後備方案，對於澳洲實質經濟幫助不大。加上，申請者大多不會在當地工作，或其生意業務根本就在本國，直至退休的時候才前往澳洲，在人生過去的1020年並沒有繳交任何稅項給澳洲政府，除了投資當地物業或購買金融產品，對當地實際經濟受惠不大，並不是澳洲想吸納的人才，故當局有意取消該政策。

海外樓市｜黃金簽證叫停！澳洲學生簽證衝高 但有類申請「全炒」？

有學生申請學生簽證移居澳洲，但是長期未能畢業，變相成「暫時的永久簽證」。(資料圖片)

近年數千人獲黃金簽證 85%中國人

澳洲內政部統計，自2012年以來，透過商業創新和投資移民計劃取得澳洲居留權的海外移民已超過10萬人，而在20222023年期間，已有數千人獲得簽證，85%皆為中國人。

另一邊廂，學生簽證申請創下新高。據澳洲統計局(ABS)的月度簽證數據，截至去年7月，合共簽發了654,870份臨時學生簽證，創下歷史新高，按年增加約30萬份，較新冠肺炎疫情前的高峰時高出約10萬份。

海外樓市｜黃金簽證叫停！澳洲學生簽證衝高 但有類申請「全炒」？

現時申請澳洲學生簽證分為三個級別，最低為第三級別，目前中國、印度、尼泊爾都歸入第三級別。(資料圖片)

假讀書真打工 中印尼泊爾列最低級

余偉龍表示，學生簽證申請過多，容易被人濫用。例如有學生申請學生簽證移居澳洲，但是長期未能畢業，當中未能畢業的原因或是未能符合當地學歷要求，或英文程度不夠，申請者更是不合格亦會不斷申請重讀，有申請人士更長達10年未能如期畢業，無形間令學生簽證變成「暫時的永久簽證」。申請者或永遠都未能畢業，但他的目的是在當地做兼職工作，例如有比較落後國家的申請者在澳洲讀書，即使做兼職的收入，仍高於原居地全職收入，形成「假讀書真打工」。

現時申請澳洲學生簽證分為三個級別，最低為第三級別。余偉龍透露，目前中國、印度、尼泊爾都歸入第三級別，最受影響的是第三級別申請者，幾乎10份申請都會「10份炒晒」。他亦指，有該類別的申請者即使是大學畢業，年齡22歲、英文IELTS 6.5分，但仍然被拒簽。反而香港、台灣學生申請卻不受影響，香港人仍可以源用舊制的救生艇計劃，但英文IELTS要求或會由在6分提升至6.5分。

撰文︰Wendy全球樓行

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