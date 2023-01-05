海外樓市｜2023年環球移民三大趨勢

在3年新冠肺炎疫情下，全球移民趨勢「大洗牌」。中國放棄「清零」令昔日「移民大國」再次蠢蠢欲動。同時歐美各個移民熱門國家紛紛放棄高額投資的黃金簽證，推出精英人才簽證，吸納專才以幫助疫後振興經濟。然而，不少以旅遊為主的東南亞國家卻十分「渴財」，各出奇招推出移居簽證希望直接「抽水」吸引退休人士在當地消費，從而帶動當地經濟。

(一) 封城下的中國人走出去

中國在去年初實施「動態清零」的防疫政策付出沉重的經濟代價，加上當局力求「清零」以至過度封控，進而導致民怨四起。有業內人士透露，內地精英階層，由經濟學家、地產開發商到電子商務平台的靈魂人物等，近期有很多人辦理了移民。內地人出走及走資他國，亦在數據上反映。投資移民諮詢公司 Henley & Partners追蹤過去全球投資移民趨勢，並發表全球公民報告(Global Citizens Report)，指去年內地、香港、印度及巴西為最大「輸家」。其中以中國更甚，估計去年約有1萬名富翁「財富」淨流出，預計帶走480億美元(3,758億港元)，影響比過去更具破壞性。

雖然香港走資速度放緩，但百萬富翁流失仍在繼續，估計去年有3,000名百萬富翁淨流出，與2019年相比下降29%。此消彼長下，亞洲地區以新加坡將繼續吸引百萬富翁，報告預計淨流入約有2,800名，與 2019年的1,500名相比，增長 87%。未來不少中國及香港的高資產淨值人士仍是會持續移民及走資他方。其中以色列、澳大利亞、新西蘭、新加坡將為不少百萬富翁的落腳點。