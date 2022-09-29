海外樓市｜2500萬投資得不償失？澳洲擬取消富豪移民快車

新冠肺炎疫情肆虐近3年，全球絕大部分投資移民或移居申請均擱置兩年、甚至3年之久，除馬來西亞第二家園(MM2H)、台灣投資移民外，還有一向受全球富豪歡迎的澳洲商業創新和投資計劃(Business Innovation and Investment Program ,BIIP)，即188系列簽證。BIIP在疫情爆發期間積存待處理申請，平均處理時間達2.5年，同時澳洲內政部吹風或會取消投資門檻最高的188C投資移民簽證。有業內人士指， 若取消相關政策主要是打擊188C簽證申請者，因為他們純粹是有錢又不想坐移民監，英文能差，只想拿一個「身份」。 BIIP的累積待處理數量龐大，2019至2020財政年度待處理數量為24,963人，2020至2021年度新增12,216份新申請，當中13,260宗已得到回覆(包括獲批准、拒絕或撤回)，積壓的申請已縮減至23,919份，但不少BIIP申請人等了超過30個月還沒有回覆，澳洲政府表示會加速處理。

減 BIIP 配額 吹風取消 188C 澳洲政府又大減BIIP配額，準備在2022至2023年財政年度將BIIP類別的新簽證獲批上限，由13,500人下調至9,500人，並將新申請人上限按年減少88%，至810人。同時，內政部吹風或會取消重大投資者(Significant Investor，SIV)簽證188C，並在下個月公布的聯邦財政預算案宣布。188C簽訂屬於BIIP計劃中最高投資金額，要求至少投資500萬澳元(約2,512萬港元)，資產淨值的最低要求達500萬澳元，在2012年11月推出，內政部數據顯示至今批出的申請，約有85%來自內地，3.6%來自香港。 年齡大增醫療負擔 回報負數 Worlgo澳洲註冊移民顧問Damien表示，澳洲有意暫停188C申請，主要由於投資移民對於政府的負擔大，官方表示500萬澳元的移民申請都是「負增長」，平均每個申請負增長為12萬澳元(約60萬港元)。因為申請者的年齡比較大，對當地貢獻少，反而會增加澳洲醫療及救濟金系統負擔，即使每個申請者有500萬澳元投資，扣稅後的投資基金有增長，但是其收入對於政府來說仍是負數。