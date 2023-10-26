海外樓市｜3千萬投資移民香港！比併星洲澳洲 邊個吸引啲？

最新一份《施政報告》除了矚目的樓市「減辣」外，更重啟自2015年已停止的海外人士「資本投資者入境計劃」，申請人投資金額由舊制的1,000萬元，增至3,000萬元。事實上，世界各地亦有不少投資移民計劃，例如毗鄰的新加坡全球商業投資者計劃(GIP)，入場投資額達1,000萬新加坡元(約5,702萬港元)，又如澳洲的BIIP計劃，投資500萬澳元(約2,486萬港元)於各類股權基金，以取得日後公民身份。 海外樓市｜施政報告重啟資本投資者入境計劃 行政長官李家超日前在《施政報告》宣布多項搶人才、留人才措施。當中包括重啟落實「資本投資者入境計劃」。海外的合資格投資者只要投資3,000萬元或以上在香港的股票、基金、債券等資產，房地產除外，便可透過該計劃申請來港。以現時法例，只要連續居住滿7年便可申請香港永久性居民身份證。政府指，細節今年內公布。如參考舊制而言，申請者可攜同受養人、即其配偶及18歲以下未婚的受養子女來港，申請要求的條件相應簡單，在取得身份後便可以享有本港的社會福利。

海外樓市｜新加坡投資門檻最高 需經營生意 香港在亞洲的競爭對手新加坡，早在今年3月已率先「搶人才」推出相應的GIP投資移民計劃，入場版投資金額更比香港高，申請條件比香港「資本投資者入境計劃」更為苛刻，GIP的入場版申請人必須投資至少1,000萬坡元成立新的商業實體，或投資在已營運中的業務。 即是投資者需要實際經營一盤生意，申請者可獲得首5年的永久居留期，5年後需續簽更新條件是公司須僱用至少30名員工，其中至少一半必須是新加坡公民，以及10名須是新員工。至於另一方案則是直接須在GIP精選的基金投資2,500萬坡元(約1.43億港元)。 第三方案則是設立家族理財辦公室資產管理規模至少2億坡元的單一家辦，其中至少5,000萬坡元必須投資在新加坡金融管理局許可的交易所上市的公司、符合資格的債務證券、在新加坡註冊的經理人所發行的基金及非上市公司的私募股權基金。至於入籍方案，是年滿21歲的新加坡永久居民並住滿至少兩年。不過要留意，新加坡年滿18歲男性需服兵役。 雖然新加坡投資移民比香港門檻高，不過護照卻是2023年全球排行第一。根據移民顧問公司Henley & Partners今年公布亨利護照指數，新加坡護照以193個免簽證地區位居榜首，香港則排21位，共有167個免簽證地區。