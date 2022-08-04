海外樓市｜97第一代移民故事：家人散落各地 為孩子無悔

香港人近年掀起第二次大型移民潮，不少移居的家庭對前路仍感迷茫。至於97回歸時第一代移民的港人，至今已逾廿年，包括現居加拿大卡爾加利(Calgary)、56歲的石油公司高層Johnny。Johnny指，當年因為香港前途未明而選擇離開，不少親戚朋友亦舉家移民外地，目前家人散落在世界各地。回想當年，他指確實面對不同考驗及困難，包括找工作，適應生活節奏文化，但為了小朋友成長是值得且無悔。
「加拿大教育 擴闊孩子世界觀」
Johnny指，當年一家籌備移民近3年之久，決心放棄香港的所有，2000年舉家移民加拿大的溫哥華後，當時得7歲的女兒就讀當地小學。雖然過程考驗重重，但認為單看孩子的教育已知道一切值得。他指，當地的小朋友由幼稚園開始已很喜歡上學，他認為當地教育與香港填鴨式教育截然不同的地方，是後者更能擴闊小朋友的世界觀；且當地高中免去公開考試，不存在「一試定生死」，可參考學生過去累積的成績分數，以決定升讀不同的大學。另外，他指加拿大學校生活主要是遊玩式教學，中三以下的學生功課都在學校完成，回家後不用做作業，學生和家長因而沒有太大壓力，有更多的親子時間；反觀香港，可能要與小朋友為功課「搏鬥」到晚上11點。
如果重新選擇一次，Johnny幾乎毫不猶豫。他指「如果我係呢代人，有小朋友一定會移民，依家更有救生艇計劃，移民加拿大完全沒有難度，拎到身份比較有安全感。」
見證石油業興衰 相信機會處處
對於卡爾加利，Johnny是「有讚無彈」，他指艾伯塔省為「專業打工仔城市」，從事石油產業的人數眾多，例如石油產業的工程師，石油有相關的會計師、銀行、地質師等。他指，在2014年前每桶石油價格170美元(約1,334港元)，為石油產業最風光的時候，當時普通石油工程師每小時時薪達100至150加元(約610至916港元)，律師時薪每小時亦有300加元(約1,832港元)，即使是櫃台的接線生月薪達5,000加元(約30,540港元)，亦會聘請不到員工。
可是2015年後石油產業萎縮，整個行業兩年間裁員超過10萬人，部分人移居到溫哥華及多倫多，然而，Johnny認為在卡爾加利的生活成本及壓力低，溫哥華及多倫多難比擬，例如當地只收銷售稅5%，但是溫哥華卻高達12%，變相消費購物起碼便宜7%。另外，當地置業門檻低，例如50萬加元(約305萬港元)已可購置三房、約2,000方呎的獨立屋，亦不設海外買家印花稅及空置稅。溫哥華的空置稅明年將由3%，加至5%。
他指，現時過來的香港專業人士，需要考取相關專業資格，如果是「馬死落地行」的心態，工作機會確是處處。