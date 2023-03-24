海外物業｜伯明翰市中心全新大型住宅項目Gunsmith House 入場費約29萬英鎊

英國經濟已逐步回到正軌，根據英國政府報告指出，2022年英國平均樓價上升9.8%，而西米德蘭茲地區(West Midlands Region) (即「伯明翰」所在地)樓價升幅10.7%，優於大市。伯明翰市議會一直致力優化當地地區，極力推動「伯明翰大城市規劃」(Birmingham Big City Plan)。伯明翰作為英國經濟重點發展城市之一，加上受政府發展推動，吸引不少跨國企業進駐，為當地創造更多就業機會，繼而帶動樓市表現，物業具投資價值，亦吸引投資者入市。
伯明翰市中心全新大型住宅項目Gunsmith House，提供85伙，實用面積由453至838方呎，一房至兩房間隔，部分單位設有露台或屋頂陽台，預計2024年第一季落成，當中一房戶已沽清。中原將於周末(25及26日)於尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓舉行展銷會，兩房單位入場費約29萬餘英鎊(約283萬港元)。
3線鐵路交匯 輕鬆穿梭英國各地區
英國大型基建設施二號高速鐵路計劃(HS2)為往返倫敦的居民提供更方便的選擇，伯明翰到倫敦的乘車時間將大大縮短到約45分鐘。鐵路沿線樓價上漲，伯明翰成為了投資者眼中的絕佳投資熱點。
Gunsmith House鄰近3條鐵路線，與伯明翰雪山火車站(Birmingham Snow Hill Train Station)相距僅約9分鐘，而單車約5分鐘即可到伯明翰新街火車站(Birmingham New Street Train Station)及伯明翰摩爾街火車站(Birmingham Moor Street Train Station)，住戶可以輕鬆穿梭英國不同地區。
社區配套成熟
社區及生活配套完善齊備，由項目步行約10分鐘可到達大型連鎖超市Tesco Express及Sainsbury’s Local。車程約9分鐘可到達4間大型購物中心Martineau Place、The Square Shopping Centre、Bullring & Grand Central及The Arcadian。
鄰近商業區 租賃市場潛力巨大
伯科爾摩商業區(Colmore Business District)是伯明翰的主要核心商業區，匯聚超過500間公司，當中包括︰匯豐銀行英國總部(HSBC)、普華永道(PwC)、高盛集團公司(Goldman Sachs)等。項目與伯科爾摩商業區只有約16分鐘的步程，十分適合通勤人士。
豐富教育資源
項目鄰近多間大學，約7分鐘車程內到達阿斯頓大學(Aston University)、伯明翰城市大學(Birmingham City University)及伯明翰大學(University of Birmingham)，便利於學生租客。此外，項目3英里範圍內，擁超過90多間獲英國教育標準局(Ofsted)評鑑為「優秀」(Outstanding)及「良好」(Good)的學府^，包括︰Blackwater Academy、Aston Manor Academy及St Matthew's CofE Primary School等，可見伯明翰的教育資源十分豐富。
項目基本資料
項目名稱：Gunsmith House
地址：50-61 Price Street, Gun Quarter, Birmingham B4 6JZ
發展商：Elevate Property Group
總戶數：共85伙
單位間隔及實用面積：一房至兩房單位 (453至838方呎)
設施：停車場、單位存放處、園景花園
預計竣工年份：2024年第一季
香港區策劃及銷售代理：中原地產代理（海外）有限公司
查詢熱線：+852 8300 0295黃小姐
伯明翰市中心全新大型住宅項目Gunsmith House展銷會
日期︰2023年3月25及26日 (本周六及日)
開放時間︰中午12時至下午6時
地點︰尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓(尖沙咀地鐵站 A1 出口)
講座時間︰下午2時30分
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