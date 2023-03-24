海外物業｜伯明翰市中心全新大型住宅項目Gunsmith House 入場費約29萬英鎊

伯明翰市中心全新大型住宅項目Gunsmith House，提供85伙，實用面積由453至838方呎，一房至兩房間隔，部分單位設有露台或屋頂陽台，預計2024年第一季落成，當中一房戶已沽清。中原將於周末(25及26日)於尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓舉行展銷會，兩房單位入場費約29萬餘英鎊(約283萬港元)。

英國經濟已逐步回到正軌，根據英國政府報告指出，2022年英國平均樓價上升9.8%，而西米德蘭茲地區(West Midlands Region) (即「伯明翰」所在地)樓價升幅10.7%，優於大市。伯明翰市議會一直致力優化當地地區，極力推動「伯明翰大城市規劃」(Birmingham Big City Plan)。伯明翰作為英國經濟重點發展城市之一，加上受政府發展推動，吸引不少跨國企業進駐，為當地創造更多就業機會，繼而帶動樓市表現，物業具投資價值，亦吸引投資者入市。

3 線鐵路交匯 輕鬆穿梭英國各地區

英國大型基建設施二號高速鐵路計劃(HS2)為往返倫敦的居民提供更方便的選擇，伯明翰到倫敦的乘車時間將大大縮短到約45分鐘。鐵路沿線樓價上漲，伯明翰成為了投資者眼中的絕佳投資熱點。

Gunsmith House鄰近3條鐵路線，與伯明翰雪山火車站(Birmingham Snow Hill Train Station)相距僅約9分鐘，而單車約5分鐘即可到伯明翰新街火車站(Birmingham New Street Train Station)及伯明翰摩爾街火車站(Birmingham Moor Street Train Station)，住戶可以輕鬆穿梭英國不同地區。

社區配套成熟

社區及生活配套完善齊備，由項目步行約10分鐘可到達大型連鎖超市Tesco Express及Sainsbury’s Local。車程約9分鐘可到達4間大型購物中心Martineau Place、The Square Shopping Centre、Bullring & Grand Central及The Arcadian。