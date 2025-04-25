海外/大灣區樓市資訊｜第二家園結合金融特區 馬來西亞新山添吸引力 話你知注意事項與地雷

1996年馬來西亞政府推出「銀髮族計劃」，至2002年正式更名為「我的第二家園計劃」(MM2H)，目的是吸引全球人士移居馬來西亞以促進經濟增長。早期的申請條件相對寬鬆，海外人士僅需存入一定金額的定期存款，並證明有穩定的收入即可。此計劃受到退休人士、家庭及投資者的熱烈歡迎，特別是來自亞洲(例如內地、日本和韓國)及歐美的申請者。

去年重啟MM2H 設4等級

2020年因疫情關係暫停MM2H，2024年重啟並進行了修訂，並分為3個等級：銀級(Silver)、金級(Gold)和鉑金級(Platinum)，及針對馬來西亞最南端，跟新加坡只有一河之隔的柔佛州的金融特區(MM2H SFZ)，滿足不同申請者需求。

根據官方網站資訊，截至2024年中國(包含香港地區)申請者佔比最高41.9%、日本9.3%，其次是韓國8.1%、英國5.4%，其他地區按次序是孟加拉、台灣、新加坡、美國、澳洲、印度及其他。自推出以來，一直是吸引海外人士移居馬來西亞的關鍵政策。

柔佛州跟新加坡只有一河之隔，隨著近年柔佛州的發展與升級，MM2H計劃與金融特區的結合，成為更具吸引力的新選項。