海外/大灣區樓市資訊｜第二家園結合金融特區 馬來西亞新山添吸引力 話你知注意事項與地雷

1996年馬來西亞政府推出「銀髮族計劃」，至2002年正式更名為「我的第二家園計劃」(MM2H)，目的是吸引全球人士移居馬來西亞以促進經濟增長。早期的申請條件相對寬鬆，海外人士僅需存入一定金額的定期存款，並證明有穩定的收入即可。此計劃受到退休人士、家庭及投資者的熱烈歡迎，特別是來自亞洲(例如內地、日本和韓國)及歐美的申請者。
去年重啟MM2H 設4等級
2020年因疫情關係暫停MM2H，2024年重啟並進行了修訂，並分為3個等級：銀級(Silver)、金級(Gold)和鉑金級(Platinum)，及針對馬來西亞最南端，跟新加坡只有一河之隔的柔佛州的金融特區(MM2H SFZ)，滿足不同申請者需求。
根據官方網站資訊，截至2024年中國(包含香港地區)申請者佔比最高41.9%、日本9.3%，其次是韓國8.1%、英國5.4%，其他地區按次序是孟加拉、台灣、新加坡、美國、澳洲、印度及其他。自推出以來，一直是吸引海外人士移居馬來西亞的關鍵政策。
柔佛州跟新加坡只有一河之隔，隨著近年柔佛州的發展與升級，MM2H計劃與金融特區的結合，成為更具吸引力的新選項。
特區門檻低 僅限購森林城市
金融特區定存門檻最低，50年歲以上申請者僅需3.2萬美元(約25萬港元)，比一般MM2H計劃(15萬美元起)省近80%！購置50萬馬幣以上(約86萬港元)房產，就能獲得一次性獲得10年多次往返居留簽證，可攜帶配偶及34歲以下未婚及無工作子女，並能提取50%存款用於購房、教育、醫療、馬來西亞境內旅遊。
雖然門檻低，但是申請該計劃有幾個重要事項需要注意，目前申請者僅能購買位於新山的碧桂園森林城市房產。
此規定主要基於以下原因：
1. 集中發展：森林城市是新山經濟特區的核心項目，旨在打造綠色智能城市並吸引外國投資；
2. 政策監管：透過限制指定區域的房地產交易，馬來西亞政府希望更有效地管理計劃參與者並控制市場投機行為；
3. 鼓勵投資高潛力地區：森林城市提供國際化的生活設施，包括五星級酒店、國際學校、高爾夫球場以及完善的基礎建設，符合MM2H的宜居性及投資性目標。
不同年齡 存款居住要求有異
申請金融特區(MM2H SFZ)注意事項與地雷：
1. 了解資格要求：在4個MM2H等級中，金融特區針對不同年齡申請者對存款及居住有不同要求，申請前需確認自身條件是否符合；
2. 選擇合適的房產：儘管僅限於森林城市，但該地區仍提供多樣化的房型及設施，選擇時應根據家庭需求進行考量；
3. 稅務與法律合規性：確保清楚了解在馬來西亞居住期間的稅務責任及相關法律條文。持有金融特區簽證，海外收入免稅，房產增值稅與當地人無異，第六年稅率為0%；
4. 諮詢專業顧問：委托政府認證持牌專業顧問辦埋申請手續，以避免錯誤文件或遺漏關鍵申請條件；
5. 實地考察：坊間太多失實訊息，令人對森林城市產生不少誤會。眼見為實，邀請你一同實地考察，為你提供免費住宿及當地交通安排。
本周五及六講座：
講解最新馬來西亞第二家園金融特區(MM2H SFZ)申請條件及流程
日期：2025年4月25-26日(本周五及六)
時間：下午2:30
地點：尖沙咀金馬倫道33號8樓全層(尖沙咀地鐵站B2出口)
查詢：83000295