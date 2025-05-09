海外/大灣區樓市資訊｜頂級高球場 添移居誘因 新山香港星洲 三地大比併

高爾夫球界的傳奇人物老虎活士(Tiger Woods)在職業生涯中所展現的毅力和專業精神，吸引年輕人對高球產生興趣。儘管這項運動逐漸在香港受到歡迎，但在香港學習高爾夫球面臨著不少挑戰，如高爾夫球場資源有限及費用較高。 馬來西亞森林城市高爾夫球場吸引大量外國高爾夫愛好者，2024年森林城市共接待超7百萬遊客，高爾夫球場共接待超10萬名國際球手，是馬來西亞接待人數最高的球會之一。這裡的受歡迎程度背後有幾個重要原因。 森林城市高爾夫球場的地理位置十分便利。新山毗鄰新加坡，距離第二通道關口僅5公里，到新加坡市區及機場約30至50分鐘車程，短短的車程，對於外國遊客來說，這是一個極具吸引力的選擇。

森林城市擁兩高球場 森林城市高爾夫度假村擁有兩個頂級的高爾夫球場，分別是傑克‧尼克勞斯傳奇球場和梁國坤經典球場。對於那些渴望追尋高爾夫夢想的人來說，這裡提供了無數的機會和資源，幫助他們實現目標，改變生活。 在比較香港、新加坡及森林城市的高爾夫球場場地費用及會籍費，以下是一些主要的差異和特點： 1. 香港

• 場地費用：香港高爾夫球場使用費用相對較高，通常在800至2500元之間，視乎球場的知名度和季節。公共球場的費用通常較低，高端私人球場的費用則顯著提高。

• 會籍費：香港的高爾夫球會會籍費用通常很高，入會費可達數十萬到上百萬元，年費亦可能在1萬至5萬元之間。許多高爾夫球會的會籍名額有限，競爭激烈。

2. 新加坡

• 場地費用：新加坡的高爾夫球場費用相對香港略低，通常在100至300新加坡元之間，根據球場的類型和位置而異。周末及假期的費用可能更高。

• 會籍費：新加坡的高爾夫球會會籍費用也較高，但通常低於香港。入會費可能在2萬至5萬新加坡元之間，年費大約在5千至1.5萬新加坡元之間。某些球會提供臨時會籍選擇，適合不常打球的會員。 3. 森林城市

• 場地費用：相比香港和新加坡，森林城市的高爾夫球場使用費用較為親民，通常在200至600馬幣之間，視乎球場的設施和時間段。這使得它成為吸引外國遊客的理想選擇。

• 會籍費：新山的高爾夫球會會籍費用也相對較低，入會費在1萬至3萬馬幣之間，年費約為2千至5千馬幣，這使得更多高球愛好者能夠負擔。現在購買森林城市別墅送高爾夫球會會籍，按別墅價值分別送5至10年會籍不等。

香港的高爾夫球場費用最高，其次是新加坡，而森林城市則提供較為經濟的選擇。這使得新森林城市在吸引外國高球手，特別是韓國及其他地區的遊客方面，具有明顯的競爭優勢。 森林城市高爾夫球場擁有專業教練團隊，能夠根據每位球員的需求提供量身定制的訓練計劃。無論是新手，還是希望提升技術的中級球手，教練都能夠提供專業的指導和支持。利用先進的訓練設施，如揮桿分析系統和短桿練習區，可以在短時間內快速進步，提升比賽能力。 定期比賽建社區聯繫 高爾夫社區熱情友好，為新移居者提供了良好的社交平台。定期舉辦高爾夫比賽、友誼賽和各類活動，讓各高爾夫愛好者建立聯繫，提高比賽經驗與實戰能力，更接近成為一名職業球手的夢想。