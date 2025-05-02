海外/大灣區樓市資訊｜馬來西亞新山成港人退休之選 比併兩地生活成本與水平

因超筍樓價及低廉生活成本，馬來西亞新山成新加坡及香港人退休之選，甚至吸「白天新加坡工作，晚上新山居住」跨境族。計劃退休生活是大課題，地理位置、居住環境、周邊配套、鄰里關係等都不能掉以輕心。對不少人而言更是一種心靈回歸，令人生下半場活得更精彩繽紛。新加坡及香港人同樣面對地少人多、樓價及物價高企狀況，因此每到周末，不少新加坡人會選擇到只有一河之隔的新山購物、用餐以及旅遊。新山與新加坡在語言、華人社區、飲食和宗教等方面都很多類似。

香港與新山的生活差異：為甚麼選擇新山？

1. 生活成本：

香港：生活成本高企，包括房價、食品及基本服務，對許多人而言負擔沉重。

新山：新山的生活成本顯著較低，日常用品及服務也更經濟實惠，例如港人愛飲的Starbucks，一杯冷飲手工咖啡約12.5馬幣(約22港元)，三文治或蛋糕也不過25馬幣(約44港元)。喜歡看大銀幕的朋友，200馬幣(約350港元)就能包下10人電影廳，慢慢欣賞電影。對於追求高品質退休生活人士來說，非常具有吸引力，因為能夠以相宜價錢，在新山過上更富裕及舒適的生活。

2. 生活空間：

香港：土地資源有限，住宅面積相對狹小。

新山：住宅空間寬敞，且擁有眾多現代化社區設施，生活質量更高。以森林城市為例，5百餘呎帶裝修僅50萬馬幣(約80萬港元)、2千餘呎帶裝修別墅僅125餘萬馬幣(約210萬港元)。項目還有非常多元化的配套，泳池、健身室、公園外，還有沙灘、標準高爾夫球場、酒店等獨特設施。

3. 教育：

香港：香港國際學校的幼兒園至高中學費，每年約12萬至30萬元之間。另外還有不可退還的建校費、建設費、提名權、債券等，每年費用或高逾10萬元。

新山：2024年公布連續4年獲評為全球100大最佳私立學校及亞太區10大最佳學校的Marlborough College，就位於新山。Marlborough College幼兒園至高中學費，每年約6萬至16萬馬幣(約10萬至28萬港元)，沒有其他不可退還雜費。

新山還擁有多所國際學校，學費最低約由1萬馬幣左右起。

4. 醫療：

香港：私家醫院的病房會分為標準病房、半私家病房及私家病房3個等級，每日收費由600至45,000元不等。即使同一等級的病房，不同私家醫院的收費都存有很大差距。

新山：高性價比的醫療服務是新山的一大吸引力，例如新加坡著名私家醫院Gleneagles Medini Hospital的單人房租由265至1,040馬幣(約400至1,800港元)，跟同一醫療集團、即港怡醫院單人房由4,600至10,800元或以上。以及其他醫院如Regency Specialist Hospital等水平相當高，加上容易取得各種處方藥物及價格更低，適合退休人士和需要長期健康管理的家庭。