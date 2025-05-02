海外/大灣區樓市資訊｜馬來西亞新山成港人退休之選 比併兩地生活成本與水平

因超筍樓價及低廉生活成本，馬來西亞新山成新加坡及香港人退休之選，甚至吸「白天新加坡工作，晚上新山居住」跨境族。計劃退休生活是大課題，地理位置、居住環境、周邊配套、鄰里關係等都不能掉以輕心。對不少人而言更是一種心靈回歸，令人生下半場活得更精彩繽紛。新加坡及香港人同樣面對地少人多、樓價及物價高企狀況，因此每到周末，不少新加坡人會選擇到只有一河之隔的新山購物、用餐以及旅遊。新山與新加坡在語言、華人社區、飲食和宗教等方面都很多類似。
香港與新山的生活差異：為甚麼選擇新山？
1. 生活成本：
香港：生活成本高企，包括房價、食品及基本服務，對許多人而言負擔沉重。
新山：新山的生活成本顯著較低，日常用品及服務也更經濟實惠，例如港人愛飲的Starbucks，一杯冷飲手工咖啡約12.5馬幣(約22港元)，三文治或蛋糕也不過25馬幣(約44港元)。喜歡看大銀幕的朋友，200馬幣(約350港元)就能包下10人電影廳，慢慢欣賞電影。對於追求高品質退休生活人士來說，非常具有吸引力，因為能夠以相宜價錢，在新山過上更富裕及舒適的生活。
2. 生活空間：
香港：土地資源有限，住宅面積相對狹小。
新山：住宅空間寬敞，且擁有眾多現代化社區設施，生活質量更高。以森林城市為例，5百餘呎帶裝修僅50萬馬幣(約80萬港元)、2千餘呎帶裝修別墅僅125餘萬馬幣(約210萬港元)。項目還有非常多元化的配套，泳池、健身室、公園外，還有沙灘、標準高爾夫球場、酒店等獨特設施。
3. 教育：
香港：香港國際學校的幼兒園至高中學費，每年約12萬至30萬元之間。另外還有不可退還的建校費、建設費、提名權、債券等，每年費用或高逾10萬元。
新山：2024年公布連續4年獲評為全球100大最佳私立學校及亞太區10大最佳學校的Marlborough College，就位於新山。Marlborough College幼兒園至高中學費，每年約6萬至16萬馬幣(約10萬至28萬港元)，沒有其他不可退還雜費。
新山還擁有多所國際學校，學費最低約由1萬馬幣左右起。
4. 醫療：
香港：私家醫院的病房會分為標準病房、半私家病房及私家病房3個等級，每日收費由600至45,000元不等。即使同一等級的病房，不同私家醫院的收費都存有很大差距。
新山：高性價比的醫療服務是新山的一大吸引力，例如新加坡著名私家醫院Gleneagles Medini Hospital的單人房租由265至1,040馬幣(約400至1,800港元)，跟同一醫療集團、即港怡醫院單人房由4,600至10,800元或以上。以及其他醫院如Regency Specialist Hospital等水平相當高，加上容易取得各種處方藥物及價格更低，適合退休人士和需要長期健康管理的家庭。
包容英語國語及不同方言
馬來西亞更優勝之處，是他們三語教育包容了其他國家的語言習慣，本地華人普遍都能以流利英語及國語溝通，甚至一些方言，如潮汕話、福建等，拉近兩地華人關係，找回鄉里之間的強烈歸屬感。
馬來西亞美食一大特色是融合了多元文化，有馬來菜、中餐、印度菜等，香港人尤其鍾情海南雞飯、印度煎餅、肉骨茶等。還有一些在香港或其他地區都差不多失傳的古早味糕點，如椰絲球、綠豆糕、花生餅、香蕉糕等，都可以在當地以便宜價格找到，難怪新加坡也會為美食到新山旅遊及採購這些特色小食回去。
宜先了解政策條件及投資細節
馬來西亞第二家園金融特區(MM2H SEZ)計劃不僅是馬來西亞吸引海外資本與人才的重要手段，還提供了宜居且充滿潛力的生活方式。新山作為該計劃的重點地區，憑藉其低成本、寬敞住宅空間及與新加坡的便利連接，成為香港及其他海外人士的理想選擇。然而，申請者須充分了解政策條件及投資細節，以避免潛在的挑戰並確保計劃的順利實施。