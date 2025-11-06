海天山墅 -舂磡角道44號全球招租 意向租金38萬(多圖)｜赤柱豪宅

赤柱「海天山墅」位處傳統超級豪宅區一線地段，坐擁獨立門牌號，屬市場罕有。中原地產獲業主CHARM FAMOUS ENTERPRISES LIMITED委託作為項目「海天山墅 - 舂磡角道44號」的首席租賃代理。現以意向租金38萬元招租，每呎租金約86.9元

CHARM FAMOUS ENTERPRISES LIMITED表示，是次招租的「海天山墅」位處舂磡角道44號，坐擁一線海景地段，為區內罕有的獨立門牌洋房。物業為3層高住宅連獨立停車庫，實用面積4,374方呎，配置私人升降機貫通各層及車庫。洋房設四間套房，附設私人泳池、平台及約3,156方呎的私人花園，環境清幽，私隱度極高，可飽覽舂坎灣開闊海景。

項目坐落于赤柱傳統豪宅地段，不僅享有優越靜謐的居住環境，更具備完善生活配套。交通方面，洋房驅車約35分鐘可達西九龍高鐵站，約25分鐘直達中環核心商業區，往返內地及香港商業樞紐極為便捷。周邊教育資源豐富，約10分鐘車程即可抵達香港國際學校、弘立書院等多所知名學府，滿足國際家庭就學需求。此外，區內休閒設施齊全，香港高爾夫球會、深灣遊艇會及赤柱海濱公園等高端社交與休閒場所近在咫尺，為住戶提供多元化的生活體驗。